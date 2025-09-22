H Yamaha στο Adventure Meeting

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, η Yamaha θα πρωταγωνιστήσει για ακόμα μια χρονιά, παρουσιάζοντας νέα μοντέλα από τις κατηγορίες Adventure, Sport Touring, Sport Heritage και Off Road Competition, ενώ παράλληλα θα προσφέρει στο κοινό μια πραγματική εμπειρία οδήγησης τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα, διαθέτοντας 12 μοντέλα μοντέλα από την γκάμας της.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν όλη την γκάμα των μοντέλων Yamaha στην κατηγορία Adventure, όπως την νέα Yamaha Ténéré 700 και ξεχωριστή Ténéré 700 Rally. Επίσης η διαθέσιμη γκάμα των Test Rides περιλαμβάνει και τις δημοφιλείς ολοκαίνουργιες Tracer 7 Και Tracer 9 σε τις εκδόσεις εξοπλισμού, με συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων και με το καινοτόμο αυτόματο-σειριακό κιβώτιο Y-AMT.

Παράλληλα, οι επισκέπτες που θα βρεθούν στο περίπτερο της Yamaha, θα ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία καθώς θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ζωντανή διαδραστική συνέντευξη των Yamaha Racing αθλητών Κίμων Καράμπελα και Γιάννη Σεβαστόπουλο που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στο Hellas Rally και το Red Bull Romaniacs. Οι πρωταθλητές μας θα μοιραστούν με όλους τις εμπειρίες αυτών των αγώνων και θα μοιραστούν προσφέρουν μυστικά και συμβουλές για την προετοιμασία της μοτοσυκλέτας και του αναβάτη πριν, κατά την διάρκεια και μετά μιας adventure διαδρομής. Κατά την διάρκεια του event και μόνο, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν αποκλειστικές προσφορές σε επιλεγμένα μοντέλα, και θα έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν από κοντά με εκπροσώπους του δικτύου Yamaha την αγορά της επόμενης τους μοτοσυκλέτας.

Όλο το Σαββατοκύριακο, οι μικροί μας φίλοι θα γνωρίσουν από κοντά τον δίκυκλο μηχανοκίνητο αθλητισμό και να απολαύσουν ξεχωριστές εμπειρίες, με την Yamaha Junior Academy και τους έμπειρους εκπαιδευτές της σχολής να προσφέρουν μοναδικά εκπαιδευτικά μαθήματα ασφαλούς οδήγησης σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο.