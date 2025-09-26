Yamaha XMAX 300 Tech MAX με δώρο Keyless βαλίτσα
Tο XMAX 300 Tech MAX πλέον προσφέρεται με δώρο ένα πλήρες σετ σχάρα βαλίτσα 45 λίτρων μαζί με τον μηχανισμό Keyless, αξίας 920 ευρώ.
Με κομψή, δυναμική σχεδίαση και σπορ χαρακτήρα, το XMAX 300 Tech MAX της Yamaha συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και κορυφαία λειτουργικότητα και έτσι γίνεται το απόλυτο Sport Scooter μεσαίου κυβισμού.
Η συνδεσιμότητα smartphone, η πλοήγηση Garmin μέσω της TFT οθόνης 4,2 ιντσών και η κορυφαία ποιότητα κατασκευής ενισχύουν την premium αίσθηση σε κάθε διαδρομή εντός ή εκτός πόλης. Με δώρο, το πλήρες σετ σχάρα και βαλίτσα 45 λίτρων μαζί με τον μηχανισμό Keyless, συνολικής αξίας €920 – το XMAX 300 Tech MAX ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία του, προσφέροντας ακόμα περισσότερη πρακτικότητα και χώρους στον ιδιοκτήτη του.
Κύρια χαρακτηριστικά του XMAX 300 Tech MAX
Ολοκαίνουριο στυλ: δυναμική εμφάνιση και υψηλή ποιότητα MAX
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας
Έγχρωμη, πολλαπλών θεμάτων οθόνη infotainment TFT 4,2 ιντσών και 2,8 LCD
Συνδεσιμότητα με smartphone
Σύστημα πλοήγησης Garmin
Αποκλειστικοί νέοι προβολείς LED σχήματος X και πίσω φως LED σχήματος X
Επένδυση σέλας και καλύμματα καπακιού από υψηλής ποιότητας δερματίνη
Ψηλά τοποθετημένα μπροστινά φλας
Ισχυρός και οικονομικός κινητήρας Blue Core 300 κ.εκ. προδιαγραφών EURO5
Πιρούνι τύπου μοτοσυκλέτας
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
Σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί (Smart Key)
Χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα για 2 κράνη full-face
Φώτα θέσης και φλας LED
Ρυθμιζόμενο τιμόνι
Πρίζα 12V
Μπροστινός τροχός 15 ιντσών, πίσω τροχός 14 ιντσών
Δισκόφρενα εμπρός και πίσω