Νέο Yamaha Crypton S EU5+ Η καθημερινή σας λύση

Είναι το μοντέλο που έχει κατακτήσει την καρδιά των καθημερινών μετακινήσεων, προσφέροντας στυλ, αξιοπιστία και απόδοση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Με νέο κινητήρα προδιαγραφών EU5+, σύστημα φρένων UBS και μοντέρνα σχεδίαση, το Crypton S δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς — είναι ο σύμμαχος για ξέγνοιαστες, ασφαλείς και οικονομικές διαδρομές στην πόλη και πέρα από αυτή.

Τι κάνει το Crypton S να ξεχωρίζει:

Αξιόπιστος & αποδοτικός κινητήρας νέας γενιάς

Ο νέος αερόψυκτος κινητήρας 114 κ.εκ. αποδίδει 9 ίππους και 9,2 Nm ροπής, με μηδενικούς κραδασμούς και κορυφαία οικονομία καυσίμου. Συνδυάζει την παραδοσιακή αξιοπιστία της Yamaha με τη σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας γραμμική απόδοση σε όλο το φάσμα των στροφών.

Πλήρως συμβατό με προδιαγραφές EU5+

Το Crypton S τηρεί στο ακέραιο τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU5+, προσφέροντας φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις.

Μοντέρνα, σπορ σχεδίαση

Η ανανεωμένη εμφάνιση του με τους νέους χρωματισμούς προσφέρουν σύγχρονο και σπορ στυλ. Τα χρώματα και τα γραφικά έχουν σαφείς καταβολές από την ιστορία του Crypton και συνδυάζονται άψογα, δημιουργώντας ένα μοναδικό σύνολο.

Πρακτικότητα & Άνεση

Το Crypton S διαθέτει χώρο κάτω από τη σέλα για την αποθήκευση μικροαντικειμένων, καθώς και επιπλέον χώρο στην ποδιά. Επίσης, η άνετη σέλα του σε συνδυασμό με την ιδανική θέση οδήγησης προσφέρει ξεκούραστα χιλιόμετρα μέσα στην πόλη.

Ασφάλεια & Σταθερότητα με ενισχυμένες αναρτήσεις

Το ενιαίο σύστημα πέδησης UBS (Unified Braking System) προσφέρει σταθερό φρενάρισμα και καλύτερο έλεγχο, ενώ τα δίδυμα πίσω τηλεσκοπικά αμορτισέρ και ο μπροστινός δισκόφρενος εξασφαλίζουν άνεση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Το Crypton S είναι πολλά περισσότερα από ένα παπί. Είναι η καθημερινή σας λύση. Με απόδοση, οικονομία, στυλ και τεχνολογική υπεροχή, το Yamaha Crypton S έρχεται για να σας χαρίσει ποιότητα ζωής σε κάθε διαδρομή.