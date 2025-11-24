Η επιστροφή του βασιλιά με την Yamaha XSR 900 GP

Η ναυαρχίδα της σειράς αυτής, είναι η XSR900GP, μια πραγματικά εντυπωσιακή μοτοσυκλέτα εμπνευσμένη από τις νικηφόρες αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Yamaha, από την "χρυσή εποχή" των αγώνων Grand Prix. Με τον πλούσιο σε ροπή κινητήρα CP3, την όμορφη αγωνιστική κατασκευή και το ενσωματωμένο αγωνιστικό DNA της Yamaha, η XSR900 GP απέκτησε πιστό αριθμό αναβατών από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία της.

Για το 2026, η XSR900GP αποτιεί φόρο τιμής σε μια από τις πιο σημαντικές φιγούρες στην ιστορία των αγώνων Grand Prix: Τον "βασιλιά" Kenny Roberts. Ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Αμερικής, ο "King Kenny", κέρδισε τρεις τίτλους στην κατηγορία των 500 κ. εκ., συνεργάστηκε για 13 χρόνια με τη Yamaha και θεωρείται θρύλος των αγώνων AMA με αμέτρητες αξέχαστες επιδόσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του 1975 στο Indy Mile.

Ενσαρκώνοντας την αγωνιστική κληρονομιά της Yamaha, η XSR900 GP του 2026 ξυπνά αναμνήσεις από τις YZR500 του Roberts, οι οποίες κυριάρχησαν στους αγώνες GP τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Ο νέος χρωματισμός Legend Yellow είναι ένας τολμηρός συνδυασμός κίτρινου και λευκού χρώματος, ο οποίος τονίζεται από το εμβληματικό μαύρο γραφικό Speedblock της Yamaha. Αποτίει έναν δυναμικό, οπτικό φόρο τιμής, συνδυάζοντας την αισθητική των ρετρό, αγωνιστικών μοτοσυκλετών με την κορυφαία απόδοση.

Η XSR900 GP θα είναι διαθέσιμη στο εντυπωσιακό νέο χρώμα Legend Yellow, καθώς και στο ήδη υπάρχον Legend Red. Οι ημερομηνίες παράδοσης και οι τιμές στους Επίσημους Συνεργάτες της Yamaha στην Ευρώπη ποικίλλουν ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha.