Yamaha 2026: Νέα μοντέλα, τεχνολογία YAMT και μεγάλες μειώσεις τιμών

Η Yamaha μπαίνει δυναμικά στο 2026 παρουσιάζοντας έναν από τους πιο πλούσιους και ενδιαφέροντες τιμοκαταλόγους των τελευταίων ετών, με σημαντικά νέα μοντέλα αλλά και ουσιαστικές μειώσεις τιμών σε δημοφιλείς μοτοσυκλέτες και scooters. Από ολοκαίνουργιες αφίξεις όπως η WR125R, το NMAX 155 Tech MAX και οι Tracer 7 με το αυτόματο σύστημα YAMT, μέχρι επετειακές εκδόσεις και γενναίες προσφορές σε XMAX, TMAX και Rayzr, η ιαπωνική εταιρεία δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να καλύψει κάθε τύπο αναβάτη, από τον νέο κάτοχο Α2 μέχρι τον έμπειρο ταξιδιώτη.

Ξεχωριστή θέση στη νέα γκάμα κατέχει η WR125R 2026, ένα αυθεντικό on/off 125cc που φέρνει τη φιλοσοφία της σειράς WR σε μια σύγχρονη, καθημερινά χρηστική μοτοσυκλέτα. Με έμφαση στη χαμηλή μάζα, τις μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων και τον φιλικό αλλά αξιόπιστο υγρόψυκτο κινητήρα, η WR125R απευθύνεται σε όσους θέλουν ελευθερία κινήσεων στην πόλη αλλά και πραγματική δυνατότητα εκτός ασφάλτου, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο TMax 560 Anniversary, τη συλλεκτική επετειακή έκδοση που γιορτάζει 25 χρόνια TMax. Με μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία και όλο το τεχνολογικό υπόβαθρο του κορυφαίου sport scooter της Yamaha, το Anniversary δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκδοση, αλλά έναν φόρο τιμής σε ένα μοντέλο που διαμόρφωσε ολόκληρη κατηγορία και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς. Σημαντική τεχνολογική εξέλιξη έρχεται με τις νέες Tracer 7 YAMT και Tracer 7 GT YAMT, οι οποίες ενσωματώνουν το καινοτόμο σύστημα Yamaha Automated Manual Transmission. Το YAMT επιτρέπει αυτόματη ή χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων χωρίς συμπλέκτη, βελτιώνοντας αισθητά την άνεση στην καθημερινή χρήση και διατηρώντας τον σπορ χαρακτήρα στις πιο απαιτητικές διαδρομές. Παράλληλα, η διάθεση εκδόσεων 35 kW καθιστά την οικογένεια Tracer προσβάσιμη και σε κατόχους διπλώματος Α2.

Η Tracer 7 διατίθεται πλέον στα 9.990€,

Στον χώρο των sport scooters, το νέο NMAX 155 Tech MAX 2026 σηματοδοτεί ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρική μετάδοση YECVT. Με επιλογή προγραμμάτων Sport και Town, λειτουργία Downshift και πλούσιο premium εξοπλισμό, το NMAX 155 συνδυάζει καθημερινή ευχρηστία με σπορ αίσθηση και lifestyle χαρακτήρα, ανεβάζοντας τον πήχη στην κατηγορία. Παράλληλα με τα νέα μοντέλα, η Yamaha προχωρά σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών που αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς. Η Tracer 7 διατίθεται πλέον στα 9.990€, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες sport touring προτάσεις. Το RAYZR πέφτει στα 2.190€, καθιστώντας το ιδανική λύση για οικονομική αστική μετακίνηση, ενώ το NMAX 125 προσφέρεται πλέον στα 3.400€, διατηρώντας τον premium χαρακτήρα του σε πιο προσιτό επίπεδο.

Αντίστοιχα, το XMaX 300 διατίθεται σε νέες μειωμένες τιμές σε όλες τις εκδόσεις, με την βασική να ξεκινά από 6.490€, την Tech MAX στα 7.350€ και την Tech MAX+ στα 7.850€, προσφέροντας κορυφαία αξία στην κατηγορία των μεσαίων sport scooters. Σημαντική μείωση 1.000€ ισχύει και για τα TMAX 560 και TMAX 560 Tech MAX μοντέλα 2025, φέρνοντας την απόλυτη sport scooter εμπειρία πιο κοντά σε ακόμη περισσότερους αναβάτες.

Τέλος, η γκάμα εμπλουτίζεται και με το MT-07 Y-AMT 35 kW, ανοίγοντας τον κόσμο του Master of Torque και στους κατόχους διπλώματος Α2. Με όλο τον χαρακτήρα, τη ροπή και την ευελιξία που έχουν κάνει το MT-07 θρύλο, η νέα έκδοση προσφέρει ελευθερία, διασκέδαση και σύγχρονη τεχνολογία χωρίς περιορισμούς στην εμπειρία.

Η Yamaha αποδεικνύει με τον νέο τιμοκατάλογο 2026 ότι επενδύει ταυτόχρονα στην καινοτομία, την προσβασιμότητα και την πραγματική αξία, προσφέροντας λύσεις για κάθε ανάγκη και κάθε επίπεδο αναβάτη.