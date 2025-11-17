Yamaha Ténéré 700 Explore με νέα μειωμένη τιμή

Η Ténéré 700 Explore έχει σχεδιαστεί για να κάνει την εμπειρία της περιπέτειας πιο προσιτή και άνετη για όλους τους αναβάτες, ανεξαρτήτως εμπειρίας. Το χαμηλότερο ύψος σέλας στα 860 χιλ. προσφέρει βελτιωμένη πρόσβαση στο έδαφος και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη κατά την οδήγηση, ειδικά σε off-road συνθήκες ή κατά την εκκίνηση/στάθμευση.

Ο ψηλότερος και φαρδύτερος ανεμοθώρακας, με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια, εξασφαλίζει αυξημένη προστασία από τον αέρα και τις καιρικές συνθήκες, προσφέροντας πιο ξεκούραστη οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, το ειδικά ρυθμισμένο quickshifter για τον CP2 κινητήρα της Yamaha επιτρέπει ομαλές και γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων, ενισχύοντας την αίσθηση ελέγχου και την οδηγική απόλαυση. Οι βάσεις για πλαϊνές βαλίτσες περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό, παρέχοντας στους αναβάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε γνήσιες σκληρές ή μαλακές βαλίτσες Yamaha, ανάλογα με τις ανάγκες τους – ιδανικές για ταξίδια κάθε απόστασης.

Ténéré 700 Explore – Γεννημένη για Εξερεύνηση

Η έκδοση Explore δημιουργήθηκε για αναβάτες που επιθυμούν να ξεπεράσουν τα όρια τους, να εξερευνήσουν τον κόσμο και να ανακαλύψουν νέα μονοπάτια. Εξοπλισμένη με τον πανίσχυρο CP2 κινητήρα 690κ.εκ υψηλής ροπής, premium αναρτήσεις και χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την άνεση και την προσβασιμότητα, η Ténéré 700 Explore είναι ο ιδανικός σύντροφος για μεγάλες αποστάσεις, off-road διαδρομές και νέες εμπειρίες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ténéré 700 Explore:

• Πιρούνι KYB 43 χλστ. με διαδρομή ανάρτησης 190 χλστ.

• Πίσω αμορτισέρ με απομακρυσμένη ρύθμιση, διαδρομή ανάρτησης 180

χλστ.

• Χαμηλωμένο ύψος σέλας στα 860 χλστ. για μεγαλύτερη άνεση και

έλεγχο

• Φαρδύτερος ανεμοθώρακας με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια για αυξημένη

προστασία

• Quickshifter για ομαλές και γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων

• Βάσεις πλαϊνών βαλιτσών στον στάνταρ εξοπλισμό

Η Ténéré 700 Explore δεν είναι απλώς μια μοτοσυκλέτα. Είναι το εισιτήριο για νέες εμπειρίες, σε κάθε τύπο δρόμου, και πλέον με ακόμα πιο προσιτή τιμή. Στα 11.400€ (από 12.400€). Η σημαντική αυτή μείωση ενισχύει ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα της μοτοσυκλέτας, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για αναβάτες που αναζητούν την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση, άνεση και προσιτή τιμή.

Η έκδοση Yamaha Ténéré 700 Explore αφορά το μοντέλο EU5, και η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι βαλίτσες της φωτογραφίας αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό.