Yamaha XMAX Κάνε Test Ride το scooter που πάντα ονειρευόσουν

Η Yamaha ανεβάζει για ακόμη μια φορά τον πήχη στην κατηγορία των sport scooters με το XMAX 300, ένα μοντέλο που ενσωματώνει τη φιλοσοφία “Dynamic Xperience” της εταιρείας και συνδυάζει επιδόσεις, τεχνολογία και κορυφαία εργονομία σε ένα πακέτο που προορίζεται να κυριαρχήσει στην πόλη — αλλά και πέρα από αυτήν. Το XMAX 300 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα scooter που προσφέρει sport αίσθηση οδήγησης, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην άνεση και πρακτικότητα της καθημερινής μετακίνησης.

Η Yamaha έχει επενδύσει σημαντικά στον σχεδιασμό και την αεροδυναμική του νέου μοντέλου, με πιο αιχμηρές γραμμές, LED φώτα εμπρός και πίσω, και premium φινίρισμα που το καθιστά αμέσως αναγνωρίσιμο στον δρόμο.



Στο cockpit του, δεσπόζει η έγχρωμη οθόνη infotainment TFT 4,2 ιντσών, η οποία συνδυάζεται με μια δευτερεύουσα LCD 2,8 ιντσών, προσφέροντας πλούσιες πληροφορίες και δυνατότητα σύνδεσης smartphone μέσω της εφαρμογής Yamaha MyRide. Στην έκδοση Tech MAX, ο αναβάτης έχει επιπλέον πρόσβαση σε πλοήγηση Garmin, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα και λεπτομέρειες φινιρίσματος που αναδεικνύουν τον premium χαρακτήρα του scooter.

Κάτω από τη σέλα, το XMAX 300 κρύβει έναν ισχυρό κινητήρα Blue Core 300 κ.εκ., γνωστό για τη χαμηλή κατανάλωση και τις ομαλές αποδόσεις, προσφέροντας επιδόσεις που ικανοποιούν τόσο τον έμπειρο όσο και τον απαιτητικό αναβάτη. Ο ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος μπορεί να φιλοξενήσει δύο full-face κράνη, ενώ η αναβαθμισμένη εργονομία της σέλας και η βελτιωμένη θέση οδήγησης προσφέρουν άνεση σε μεγάλες αποστάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα scooter που αποπνέει πολυτέλεια, δύναμη και λειτουργικότητα, όντας ταυτόχρονα ιδανικό για την καθημερινότητα αλλά και για τις πιο δυναμικές βόλτες του Σαββατοκύριακου. Η Yamaha δίνει τώρα τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ζήσουν από κοντά την εμπειρία οδήγησης του νέου XMAX 300 μέσα από το πρόγραμμα Test Ride, διαθέσιμο μέσω του Επίσημου Δικτύου Συνεργατών Yamaha σε όλη την Ελλάδα.

Γιατί το νέο Yamaha XMAX 300 δεν είναι απλώς ένα scooter — είναι ένας νέος τρόπος να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή, με στυλ, ασφάλεια και τεχνολογία αιχμής

Κύρια χαρακτηριστικά:

• Έγχρωμη οθόνη infotainment TFT 4,2” & LCD 2,8” με σύνδεση smartphone*

• Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης Garmin*

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας*

• Ισχυρός κινητήρας Blue Core 300 κ.εκ. με χαμηλή κατανάλωση

• Ποιοτικό φινίρισμα & σύγχρονη sport σχεδίαση

• Χώρος κάτω από τη σέλα για 2 full-face κράνη