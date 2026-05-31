Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι στις 18:30, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, που είχε σταματήσει νωρίτερα λόγω της διακοπής (από τις 17:49) στην ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1324 (Πειραιάς - Κιάτο) αναχώρησε με καθυστέρηση 39 λεπτών από τον Σταθμό των Άνω Λιοσίων ενώ το τρένο που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 (Κιάτο - Πειραιάς) με 28 λεπτά από το Σταθμό της Νέας Περάμου, αντίστοιχα.