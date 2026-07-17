Η αγαπημένη «Αγορά» της ευγενικής Μάρως Κοντού

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Η πιο συγκινητική ανάρτηση που έγινε για τη Μάρω Κοντού είναι αυτή που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Τσιγάρο και ουίσκι για τη σπουδαία ηθοποιό στο αγαπημένο της τραπέζι στην «Αγορά» της Βεντήρη. Το στέκι που επέλεγε σταθερά για τις βραδινές της εξόδους.

Και μην γελιέστε.

Η Μάρω Κοντού δεν εμφανιζόταν στην «Αγορά» νωρίς το απόγευμα.

Αλλά πιο αργά, όταν στο εστιατόριο έρχονταν οι άνθρωποι του θεάτρου που τελείωναν τις παραστάσεις τους για να παραγγείλουν από την κουζίνα που μένει ανοιχτή για όσο χρειαστεί ώστε να δει εκείνους που την ενδιέφεραν.

Και τα χαμόγελα που συναντούσε στην είσοδο πριν την υποδεχθεί ο Γιάννης και τα παιδιά του σέρβις, ήταν όλα «παχιά» και αληθινά.

Και εκείνη με μια εύκολη ευγένεια κινούνταν στο χώρο.

Η αύρα της Μάρως Κοντού ήταν καθολική και μοναδική.

Θα τη θυμόμαστε με αγάπη.

ΣΜ