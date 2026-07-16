Μάρω Κοντού-Νικήτας Κακλαμάνης: Οι φίλοι της την αποχαιρετούν όπως ήθελε, με τσιγάρο και ουίσκι

Έκαναν πραγματικότητα την τελευταία της επιθυμία. Οι στενοί φίλοι της Μάρως Κοντού μαζεύτηκαν στο αγαπημένο της εστιατόριο - την «Αγορά» στη Βεντήρη και δείπνησαν τιμώντας την με τον πιο όμορφο τρόπο, σαν να ήταν και αυτή ακόμη εκεί.

Στο τραπέζι άφησαν μια καρέκλα κενή, έβαλαν μπροστά ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, όπως η ίδια τους είχε εκμυστηρευτεί ότι επιθυμεί όταν θα έφευγε από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Βουλής και πολύ στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού, Νικήτας Κακλαμάνης, μοιράστηκε στο Facebook μια φωτογραφία από τη συνάντηση, στην οποία φαίνεται και η κενή θέση για την αγαπημένη του Μάρω.

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…», έγραψε.

Ενώ την αποχαιρέτησε γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Η ανάρτηση του Νικήτα Κακλαμάνη

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου

και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου,

ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…»