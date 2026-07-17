Μάρω Κοντού: Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη το τελευταίο χειροκρότημα - Συντετριμμένοι φίλοι και συγγενείς

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Στη Μητρόπολη Αθηνών πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρόνων.

Ο εξωτερικός χώρος του ναού έχει κατακλυστεί από δεκάδες στεφάνια φίλων, συγγενών, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων πολιτικών. Από τους πρώτους που έφτασαν στον ναό ήταν η Άντζελα Γκερέκου με τον Ανδρέα Γεωργίου, οι κοντινοί της συνεργάτες στην τελευταία της τηλεοπτική δουλειά «Η γη της ελιάς» που παίχτηκε στο MEGA.

Η Αντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου

Συντετριμμένη έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών η Άντζελα Γκερέκου για να αποχαιρετήσει την αγαπημένη της φίλη και συνεργάτιδα, Μάρω Κοντού. Οι δύο γυναίκες έπαιζαν -μέχρι πριν από λίγο καιρό- μάνα και κόρη στη σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/eMpAS2IvvV — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, που είχε συνεργαστεί με τη Μάρω Κοντού στην ταινία του «Αν» φτάνει στη Μητρόπολη Αθηνών για να της πει το τελευταίο αντίο...



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/qO9TpE9HCF — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού λέει και η Κοραλία Καράντη...



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/cBHkIJRZgn — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Η Εβελίνα Παπούλια και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στη Μάρω Κοντού.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/Uj2NECrC5q — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Στον Ιερό Ναό έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων και οι Νικήτας Κακλαμάνης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Σπύρος Μπιμπίλας, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Κοραλία Καράντη, Εβελίνα Παπούλια, Γιώργος Βουλγαράκης, Χάρης Ρώμας.

Η Χάρις Αλεξίου

φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

Αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού...



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/FgObVmy3NO — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Η Έλλη Σταη και η Ταμίλα Κουλίεβα

Στο τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας θα εκφωνήσει τον επικήδειο ο κοντινός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών…

* φωτογραφίες και βίντεο: Γιάννης Κέμμος

*φωτογραφίες NDP