Μάρω Κοντού: Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη το τελευταίο χειροκρότημα - Συντετριμμένοι φίλοι και συγγενείς
Πλήθος κόσμου αρχίζει να καταφθάνει στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για να πει το ύστατο χαίρε στη μεγάλη ηθοποιό…
Στη Μητρόπολη Αθηνών πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρόνων.
Ο εξωτερικός χώρος του ναού έχει κατακλυστεί από δεκάδες στεφάνια φίλων, συγγενών, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων πολιτικών. Από τους πρώτους που έφτασαν στον ναό ήταν η Άντζελα Γκερέκου με τον Ανδρέα Γεωργίου, οι κοντινοί της συνεργάτες στην τελευταία της τηλεοπτική δουλειά «Η γη της ελιάς» που παίχτηκε στο MEGA.
Στον Ιερό Ναό έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων και οι Νικήτας Κακλαμάνης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Σπύρος Μπιμπίλας, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Κοραλία Καράντη, Εβελίνα Παπούλια, Γιώργος Βουλγαράκης, Χάρης Ρώμας.
Στο τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας θα εκφωνήσει τον επικήδειο ο κοντινός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών…
* φωτογραφίες και βίντεο: Γιάννης Κέμμος
*φωτογραφίες NDP