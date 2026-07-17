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Μάρω Κοντού: Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη το τελευταίο χειροκρότημα - Συντετριμμένοι φίλοι και συγγενείς

Πλήθος κόσμου αρχίζει να καταφθάνει στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για να πει το ύστατο χαίρε στη μεγάλη ηθοποιό…

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος
Update: 12:59

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Στη Μητρόπολη Αθηνών πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρόνων.

Ο εξωτερικός χώρος του ναού έχει κατακλυστεί από δεκάδες στεφάνια φίλων, συγγενών, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων πολιτικών. Από τους πρώτους που έφτασαν στον ναό ήταν η Άντζελα Γκερέκου με τον Ανδρέα Γεωργίου, οι κοντινοί της συνεργάτες στην τελευταία της τηλεοπτική δουλειά «Η γη της ελιάς» που παίχτηκε στο MEGA.

Η Αντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου
Η Αντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου

Στον Ιερό Ναό έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων και οι Νικήτας Κακλαμάνης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Σπύρος Μπιμπίλας, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Κοραλία Καράντη, Εβελίνα Παπούλια, Γιώργος Βουλγαράκης, Χάρης Ρώμας.

Η Χάρις Αλεξίου
Η Χάρις Αλεξίου
φωτογραφία Γιάννης Κέμμος
φωτογραφία Γιάννης Κέμμος
Η Έλλη Σταη και η Ταμίλα Κουλίεβα
Η Έλλη Σταη και η Ταμίλα Κουλίεβα

Στο τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας θα εκφωνήσει τον επικήδειο ο κοντινός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών…

* φωτογραφίες και βίντεο: Γιάννης Κέμμος

*φωτογραφίες NDP

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Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης

Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης

Η Δώρα Χρυσικού

Η Δώρα Χρυσικού

Η Νάντια Μπουλέ

Η Νάντια Μπουλέ

Ο Χάρης Ρώμας

Ο Χάρης Ρώμας

Ο Τάσος Τρύφωνος

Ο Τάσος Τρύφωνος

Ο Μάξιμος Μουμούρης

Ο Μάξιμος Μουμούρης

Εβελίνα Παπούλια-Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους- Χρύσα Κλούβα

Εβελίνα Παπούλια-Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους- Χρύσα Κλούβα

Ο Γιάννης Αϊβάζης

Ο Γιάννης Αϊβάζης

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