Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, η αξέχαστη παρουσιάστρια προγράμματος της ΕΡΤ

Η Νάκυ Αγάθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Οι περισσότεροι τη γνωρίσαμε όταν κάθε βράδυ έμπαινε στα σπίτια μας και εκφωνούσε το πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ξεχώριζε γιατί είχε ένα πολύ ιδιαίτερο ύφος και στιλ. Έκανε παύσεις, φλέρταρε με τον φακό και τους τηλεθεατές, ήταν μοναδική σε αυτό που έκανε, μια πραγματικά αρχοντική γυναίκα!

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Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο φίλος της και χορευτής Τάκης Σαγιώρ, με ανάρτηση που έκανε στο Facebook στην οποία ανέφερε: «Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική ΚΥΡΙΑ μια απο τις καλύτερες παρουσιαστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. ΝΑΚΥ ΑΓΑΘΟΥ, ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ… Θα μου λείψεις πολύ!»

Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου

Η Αικατερίνη Αγάθου Μιχαλοπούλου γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 25 Οκτωβρίου 1940. Το 1964 ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση δουλεύοντας ως παρουσιάστρια εκπομπών στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Κέρκυρας. Το 1966 μετακόμισε στην πρωτεύουσα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών.

Ήταν από τις πρώτες τηλεπαρουσιάστριες της ΕΡΤ με καριέρα που εκτεινόταν από το 1967 έως το 1988. Παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της, εξαφανίζοντας το χαρακτηριστικό κερκυραϊκό ιδίωμα, ενώ σε διαγωνισμό που οργάνωσε η «Ελληνική Εταιρία Προγραμμάτων Τηλεόρασης» κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία ως η καλύτερη ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια!

Έλαβε μέρος σε παραγωγές για το Θέατρο της Δευτέρας, ενώ συμμετείχε και σε ταινίες του Χάρρυ Κλυνν. Το 1996 ασχολήθηκε με την πολιτική και ήταν υποψήφια στην Α΄Αθηνών με την Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά.