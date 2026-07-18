Ορέστης Ανδρεαδάκης: Η συγκινητική ιστορία του για τη Μάρω Κοντού

Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης αποκάλυψε μια συγκινητική ιστορία για τη Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 92 χρόνων, μια ιστορία που δείχνει το μεγαλείο της ψυχής της.

Συνέβη στο περιθώριο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. «Θέλαμε να της δώσουμε βραβείο για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Και μου λέει: γιατί, τι έχω κάνει εγώ; Και γιατί δεν παίρνει βραβείο μια γυναίκα που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ; Της λέω: Μάρω, έχεις κάνει όλες αυτές τις ταινίες, έχεις δώσει χαρά, έχεις εκπαιδεύσει κόσμο και μου απαντάει: όταν δώσετε ένα βραβείο σε αυτή τη γυναίκα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, τότε θα μου δώσετε κι εμένα.

Τελικά το πήρε αυτό το βραβείο τετ α τετ, δεν ήθελε καν να βγει στη σκηνή και ήταν και η τελευταία φορά που τη συναντήσαμε», είπε στην εκπομπή «Ένας κι Ένας».