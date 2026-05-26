Η αγγλική ομάδα-θρύλος που είναι έτοιμη να αναγεννηθεί από τον αληθινό Ted Lasso

Την γνωστή σειρά του Ted Lasso όσοι την έχουν παρακολουθήσει έχουν κρατήσει από αυτή την αγάπη που προβάλει για το παιχνίδι, την αγνότητα αλλά και την μάχη για την δημιουργία μιας πολύ ξεχωριστής ομάδας. Όλα αυτά θέλει να τα κάνει πραγματικότητα ο Μάθιου Έβανς με μια πραγματική ομάδα στην Αγγλία.

Ο Έβανς με το που τελείωσε τις σπουδές του και εκπαιδεύτηκε στην αθλητική διοίκηση στο Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον, θέλησε να αναγεννήσει μια ομάδα η οποία είναι πάνω από 120 χρόνια διαλυμένη. Ο 23χρονος που είναι γεννημένος στις ΗΠΑ, ανέλαβε την επανίδρυση της Ίστ Σιν, μιας ομάδας που είχε διαλυθεί το 1906 επειδή δεν υπήρχαν άλλοι σύλλογοι στην περιοχή του νοτιοδυτικού Λονδίνου για να παίξει μαζί τους. Ο ίδιος τόνισε πως το εγχείρημα «είναι θέμα πάθους» και θέλει να επαναφέρει μια ιστορική ομάδα με κοινοτικό χαρακτήρα, στοιχείο που θυμίζει την δημοφιλή σειρά Ted Lasso.

Η Ιστ Σίν ιδρύθηκε το 1874 και την φανέλα της φόρεσαν δυο αδέρφια που μετέπειτα αγωνίστηκαν και με την εθνική Αγγλίας. Ο λόγος για τους Πέρσι και Άρθουρ Μέλμοθ Γουόλτερς, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν απλά στην εθνική της χώρας τους, αλλά διετέλεσαν και αρχηγοί.

Ο 23χρονος Έβανς κίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες, πλήρωσε παράβολο 15 λιρών για την δημιουργία της ομάδας, ενώ δημιούργησε και μια ιστοσελίδα μέσω της οποίας ψάχνει ποδοσφαιριστές για να συμμετάσχουν στους Κυριακάτικους αγώνες. «Η ερώτηση που ακούω συνεχώς είναι: “Γιατί δεν δημιουργείς απλώς μια δική σου ομάδα, όπως η Roehampton FC ή η South West London FC ή οτιδήποτε άλλο;”» δήλωσε ενώ συνέχισε λέγοντας: «Πού βρίσκεται η διασκέδαση σε αυτό; Ειλικρινά, αν μπορώ να επαναφέρω κάτι που υπήρχε πριν από έναν αιώνα και τότε αποτελούσε έναν σημαντικό και αξιόπιστο θεσμό για την περιοχή, τότε θεωρώ πως αυτό δίνει πολύ μεγαλύτερη ομορφιά στην ιστορία».

Αναφερόμενος στην σειρά που ήταν ίσως και έμπνευση για αυτόν ανέφερε: «Όταν σκέφτομαι τον Ted Lasso, σκέφτομαι ένα θετικό πρότυπο για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται όλοι οι επαγγελματίες του ποδοσφαίρου».

«Δυστυχώς, θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο, ειδικά σε επίπεδο βάσης αλλά και γενικότερα στην Αγγλία και παγκοσμίως, αρχίζει να δίνει προτεραιότητα στα αποτελέσματα και τα χρήματα αντί για την ουσία του παιχνιδιού».

«Το ποδόσφαιρο αφορά τους ανθρώπους και τις αναμνήσεις που δημιουργούνται εντός και εκτός γηπέδου. Ακόμη και στις κορυφαίες επαγγελματικές ακαδημίες, οι περισσότεροι παίκτες δεν καταφέρνουν να γίνουν επαγγελματίες. Άρα γιατί επιλέγουμε να εστιάζουμε μόνο σε αυτό;».