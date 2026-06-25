Η Αλίσα Λέμαν αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της μετά από έξι μήνες σχέσης

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή ανοίγει η Αλίσα Λέμαν, καθώς η γνωστή Ελβετίδα ποδοσφαιρίστρια αποδέχθηκε την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Μοντέλ ΜακΚένζι, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Τζαμάικα.

Η 27χρονη διεθνής, που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα φώτα της δημοσιότητας τόσο για τις επιδόσεις της στα γήπεδα όσο και για την προσωπική της ζωή, ανακοίνωσε τον αρραβώνα της μέσω κοινής ανάρτησης στα social media με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από τις αρχές του 2026, επέλεξε μια παραλία της Καραϊβικής για την ξεχωριστή στιγμή, με τον ΜακΚένζι να γονατίζει μπροστά στη Λέμαν και να της ζητά να τον παντρευτεί. Η απάντηση ήταν θετική, με τους δύο να γιορτάζουν αγκαλιασμένοι την ευτυχισμένη εξέλιξη.

Στη δημοσίευση που ακολούθησε, η παίκτρια της Λέστερ συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη φράση «Για πάντα και πάντα», επιβεβαιώνοντας με τον πιο ρομαντικό τρόπο τον αρραβώνα τους.

Παράλληλα, η Λέμαν συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της μετά την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής αγωνιστικής χρονιάς στην Αγγλία. Από την Τζαμάικα μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα με τους ακολούθους της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της δίπλα στη θάλασσα.

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της εμφανίστηκε να κάνει ποδοσφαιρικά κόλπα στην παραλία, έχοντας ως φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής, συνοδεύοντας το βίντεο με το μήνυμα: «Μην ανησυχείτε για τίποτα»