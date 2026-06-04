Η Αλίσα Λέμαν σταματάει το ποδόσφαιρο λόγω OnlyFans: Η δήλωση - γρίφος της σέξι αθλήτριας

Η Αλίσα Λέμαν είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο σέξι (αν όχι η πιο σέξι) αθλήτριες στον κόσμο και έχει απασχολήσει την επικαιρότητα πολύ συχνά και όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό της ταλέντο.

Η Ελβετή εντυπωσιακή παίκτρια αγωνίζεται αυτή την στιγμή στην Λέστερ, όμως όπως φαίνεται ενδέχεται να κρεμάσει τα παπούτσια της πρόωρα. Η Λέμαν διατηρεί επίσης έναν λογαριασμό στην γνωστή πλατφόρμα OnlyFans, από τον οποίο όπως αναφέρει και η ίδια έχει τρομερές απολαβές.

Συγκεκριμένα η σέξι 26χρονη ανέφερε πως είναι κοντά στο να σταματήσει το ποδόσφαιρο, καθώς δεν χρειάζεται πλέον τα καλά συμβόλαια που είχε. Ο λόγος; Το ότι βγάζει περίπου 2 εκατομμύρια τον χρόνο από το OnlyFans, γεγονός που την έχει βάλει σε σκέψεις σχετικά με την ποδοσφαιρική της καριέρα. Όπως και να έχει, η πολυτάλαντη και εκθαμβωτική Αλίσα δεν θα χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Είτε ως ποδοσφαιρίστρια είτε ως μοντέλο.