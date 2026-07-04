Μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από την περίοδο της νίκης της στη Eurovision το 2005 μοιράστηκε η Έλενα Παπαρίζου, αποκαλύπτοντας πώς αντέδρασε ο πατέρας της όταν άκουσε τα σεξιστικά σχόλια που είχαν γίνει σε βάρος της.

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για εκείνη την περίοδο και αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα περιστατικό που, όπως είπε, δεν είχε αναφέρει ποτέ δημόσια.

«Ο πατέρας μου ήθελε να τον δείρει»

Η Έλενα Παπαρίζου περιέγραψε ότι ο πατέρας της βρισκόταν στο σπίτι της στη Γλυφάδα όταν άκουσε δημοσιογράφο να κάνει ένα ιδιαίτερα προσβλητικό και σεξιστικό σχόλιο σε βάρος της.

«Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό. Θυμάμαι τον πατέρα μου να είναι στον καναπέ και να ακούει να λένε ότι "το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία". Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Θα είχε φάει πολύ ξύλο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δεν λέγονται για κανέναν λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού

Ακούγοντας την εξομολόγηση της Έλενας Παπαρίζου, η Ναταλία Γερμανού θυμήθηκε και η ίδια το κλίμα που επικρατούσε τότε, επισημαίνοντας ότι η ελληνική αποστολή είχε βρεθεί αντιμέτωπη με έναν καταιγισμό σεξιστικών σχολίων.

Όπως είπε, είχε εξοργιστεί όταν άκουσε να γίνεται αναφορά ακόμη και στα προσωπικά της τραγουδίστριας, ενώ αποκάλυψε πως η Έλλη Στάη προσπαθούσε εκείνη την ημέρα να ηρεμήσει το κλίμα στο τηλεοπτικό πάνελ.

Η συζήτηση αποτέλεσε αφορμή για να θυμηθούν οι δύο γυναίκες τις δύσκολες στιγμές που συνόδευσαν τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της Ελλάδας στη Eurovision, αλλά και να αναδείξουν πως τέτοιου είδους σχόλια δεν έχουν θέση στον δημόσιο λόγο.