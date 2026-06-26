Η Αθηναΐς Νέγκα ξεσπά για τα τηλεοπτικά «κοψίματα» - «Είναι ανόητο, είναι βία»

Τα τηλεοπτικά «κοψίματα» βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της Αθηναΐδας Νέγκα, η οποία δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τη συχνή πρακτική να ξεκινούν εκπομπές και να διακόπτονται πρόωρα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», υποστήριξε πως μια τέτοια απόφαση δεν επηρεάζει μόνο τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που εργάζονται πίσω από τις κάμερες.

«Είναι βία, παίζει με την ψυχολογία των ανθρώπων»

Η Αθηναΐς Νέγκα χαρακτήρισε λανθασμένη την τακτική των πρόωρων διακοπών, επισημαίνοντας ότι πολλές εκπομπές χρειάζονται χρόνο μέχρι να βρουν τον ρυθμό και το κοινό τους.

«Πιστεύω ότι είναι το πιο ανόητο, επιπόλαιο και δαπανηρό πράγμα το να ξεκινάς μια εκπομπή και να την κόβεις. Αν σκεφτείτε την τηλεοπτική ιστορία, θα δείτε ότι υπήρξαν πάρα πολλές εκπομπές που, με επιμονή, πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι εργαζόμενοι δεν αξίζουν αυτόν τον διασυρμό»

Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που έχουν τέτοιες αποφάσεις στους ανθρώπους που εργάζονται στις παραγωγές, υπογραμμίζοντας ότι η ανασφάλεια και η δημόσια συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διακοπής μιας εκπομπής δημιουργούν έντονη ψυχολογική πίεση.

«Οι εκπομπές δεν είναι διαφορετικές από τις επιχειρήσεις όταν κλείνουν. Στην τηλεόραση, όμως, μπορεί να διασυρθεί και ο εργαζόμενος. Ένας άνθρωπος που δουλεύει στην παραγωγή μπορεί να ακούει κάθε μέρα ότι η εκπομπή στην οποία εργάζεται θα κοπεί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι βία, είναι άσχημο, παίζει με την ψυχολογία των ανθρώπων», είπε, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με τη συγκεκριμένη πρακτική.