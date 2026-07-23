Η Χάιντι Κλουμ βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να παρουσιάσει τη νέα επιχειρηματική της συνεργασία. Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο από παραλία, καθισμένη στην άμμο, παρέα με τον σκυλάκο της, όπου ποζάρει τόπλες, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της, τρώγοντας πατατάκια από μια σακούλα με την φωτογραφία της, στο πλαίσιο της νέας διαφημιστικής καμπάνιας για τη γερμανική εταιρεία σνακ Funny-Frisch.

Η ανάρτηση προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια, ενώ το βίντεο άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νέα σειρά με την υπογραφή της

Η συνεργασία αφορά μια συλλεκτική σειρά πατατακίων που φέρει το όνομα της Χάιντι Κλουμ. Η νέα γεύση, «Brathähnchen-Style by Heidi Klum», είναι εμπνευσμένη από ψητό κοτόπουλο και αναμένεται να κυκλοφορήσει στη Γερμανία μέσα στον Αύγουστο.

Παρά την ονομασία της, η συγκεκριμένη εκδοχή παρουσιάζεται ως vegan, στοιχείο που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από τη νέα συνεργασία του μοντέλου.

Μια συνεργασία διαφορετική από τις άλλες

Μετά από χρόνια συνεργασιών με κορυφαίους οίκους μόδας και εταιρείες εσωρούχων, η Χάιντι Κλουμ κάνει ένα διαφορετικό βήμα, δανείζοντας το όνομά της σε μια σειρά σνακ. Η καμπάνια, με το χιουμοριστικό της ύφος και την καλοκαιρινή αισθητική, απέσπασε θετικά σχόλια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η ίδια γνωρίζει πώς να τραβά την προσοχή του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι η Χάιντι Κλουμ είναι παντρεμένη από το 2019 με τον μουσικό των Tokio Hotel, Τομ Κάουλιτζ.