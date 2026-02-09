Η διάψευση και το αναπάντητο σενάριο

Επειδή οι καιροί είναι πονηροί και πολλά ακούγονται μέσα στο τοπίο πολιτικής ρευστότητας που διανύουμε (και ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ που πασχίζει να κάνει τη διαφορά αλλά χωρίς απτό αποτέλεσμα για την ώρα), ο Παύλος Γερουλάνος έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του και δημοσίως. Κι επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους (δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει στην πολιτική), δεν μπορώ να το προσπεράσω...

Στον απόηχο των όσων είχε πληροφορηθεί η στήλη και σας έγραφα σχετικά -για κάποια περίεργα σενάρια αλλαγών εν κινήσει που επιχειρούν να βάλουν επί μήνες κάποιοι στην ατζέντα- το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και διεκδικητής της αρχηγίας πριν ενάμιση χρόνο, έσπευσε να αποκλείσει φήμες και παρασκήνια γύρω από το όνομά του (εν μέρει και θα εξηγήσω τι εννοώ).

Τον ρώτησαν το Σαββατοκύριακο: «Θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ; (MEGA) Και απάντησε: «Όχι βέβαια, δεν τίθεται θέμα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ούτε θα τεθεί στο συνέδριο. Έχει κλείσει το θέμα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά μου. Τον πρόεδρο μας τον εκλέξαμε πριν από ενάμιση χρόνο. Θα δώσουμε τη μάχη που έχουμε να δώσουμε».

Αυτό που δεν ρωτήθηκε και έμεινε αναπάντητο και υπό μία έννοια αιωρούμενο είναι αν θα έβλεπε τον εαυτό του πιθανό υποψήφιο πρωθυπουργό. Διότι τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει προέβλεπαν να μείνει ο Ανδρουλάκης πρόεδρος και να οριστεί ο Γερουλάνος το πρόσωπο που θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Μπορεί να μοιάζω καχύποπτος, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες σύντροφοι, το είπε στη συνέντευξη και ο ίδιος...