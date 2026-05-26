Η Ελλάδα χάνει το χιόνι της: «Καμπανάκι» για τα βουνά και την οικονομία

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η χιονόπτωση στα ελληνικά βουνά μειώνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα περιοχές που βασίζονται στο χιόνι για το νερό και τον τουρισμό να αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Associated Press, η Ελλάδα έχει χάσει περισσότερο από το μισό της ορεινής χιονοκάλυψης από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

«Δεν βλέπουμε πια τους χειμώνες όπως παλιά»

Ο δήμαρχος της Αράχωβας, Γιάννης Σταθάς, θυμάται έντονους χειμώνες με αποκλεισμούς από το χιόνι, κάτι που πλέον αποτελεί παρελθόν.

Όπως αναφέρει, σήμερα δεν παρατηρούνται πλέον οι ίδιες χιονοπτώσεις ούτε τα ίδια επίπεδα χιονιού στο όρος Παρνασσός, όπως συνέβαινε δεκαετίες πριν.

EUROKINISSI

Σύμφωνα με τον Κωνσταντή Αλεξόπουλο από το Πανεπιστήμιο Cambridge και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η χιονοκάλυψη σε δέκα ελληνικά βουνά παρουσιάζει ραγδαία μείωση.

Όπως επισημαίνει, η απώλεια ξεπερνά το 50% από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, βάσει ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων 40 ετών από NASA και ESA, τα οποία επεξεργάστηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την κάλυψη κενών λόγω νεφώσεων.

Το χιόνι ως «φυσική δεξαμενή νερού»

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το χιόνι λειτουργεί ως φυσική αποθήκη νερού, καθώς συγκρατείται στα βουνά και τροφοδοτεί υδροφόρους ορίζοντες κατά τους θερινούς μήνες.

Η μείωσή του επηρεάζει άμεσα την υδροδότηση, ιδιαίτερα σε μεσογειακές περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις το καλοκαίρι είναι περιορισμένες.

ΕUROKINISSI

Η κύρια αιτία της μείωσης αποδίδεται στην άνοδο της θερμοκρασίας λόγω εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι ο ρυθμός αλλαγής στη Μεσόγειο είναι ταχύτερος από προηγούμενες φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις.

Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι, αν και άλλες ορεινές περιοχές όπως οι Άνδεις και τα Ιμαλάια έχουν επηρεαστεί, η μείωση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονη.

Στην Αράχωβα, οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς, με τον τοπικό πληθυσμό να αναφέρει προβλήματα υδροδότησης.

Η Αράχωβα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από νερό που προέρχεται από το λιώσιμο του χιονιού, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη μείωση των χιονοπτώσεων.

Λειψυδρία και τουρισμός

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη πίεση στο νερό εμφανίζεται στα τέλη του καλοκαιριού, όταν οι πηγές μειώνονται σημαντικά.

Παράλληλα, ο χειμερινός τουρισμός επηρεάζεται, καθώς η χιονοδρομική περίοδος ξεκινά πλέον αργότερα, ενώ οι επισκέπτες στρέφονται σε προορισμούς με πιο σταθερές χιονοπτώσεις.

Οι τοπικές αρχές εξετάζουν έργα όπως μικρά φράγματα και μέτρα διατήρησης χιονιού στα χιονοδρομικά κέντρα, σε μια προσπάθεια προσαρμογής στη νέα κλιματική πραγματικότητα.

Παράλληλα, η περιοχή επιχειρεί να στραφεί και σε θερινό τουρισμό, προβάλλοντας τη δροσιά του βουνού ως εναλλακτική επιλογή.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών

Η μείωση του χιονιού συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς η ξηρασία καθιστά τα δάση πιο ευάλωτα.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι, φαινόμενα που παλαιότερα ήταν σπάνια πλέον αποτελούν σοβαρή απειλή.

Οι κάτοικοι της περιοχής θυμούνται ακόμη τις εποχές με έντονες χιονοπτώσεις, όταν η καθημερινότητα προσαρμοζόταν πλήρως στον χειμώνα.

Σήμερα, η απουσία του χιονιού προκαλεί ανησυχία αλλά και προβληματισμό για το μέλλον των ορεινών κοινοτήτων της Ελλάδας.