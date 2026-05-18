Ψηφιακή «ασπίδα» Πολιτικής Προστασίας: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης
Σε λειτουργία τέθηκε η Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Αιγίς», με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας απέναντι σε κρίσεις και κινδύνους.
Η πλατφόρμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021-2027», την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και απευθύνεται τόσο σε στελέχη του κρατικού μηχανισμού όσο και στην κοινωνία συνολικά.
Ποιους αφορά η εκπαίδευση
Το έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ομάδων-στόχων, μεταξύ των οποίων:
- Στελέχη του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και προσωπικό του ΕΜΔΚΑΚ
- Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας
- Πολίτες κάθε ηλικίας
Στόχος είναι η αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, η προσαρμογή σε σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση κρίσεων.
Θεματικές ενότητες εκπαίδευσης
Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως:
- Πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων αναγκών
- Νομοθεσία και επιχειρησιακά σχέδια
- Δασικές και αστικές πυρκαγιές
- Έρευνα και διάσωση (σε βουνό, νερό και καταρρεύσεις)
- Πρώτες βοήθειες
- Μέριμνα και ψυχολογική υποστήριξη πληγέντων
- Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων
- Κλιματική κρίση, περιβάλλον και τεχνολογία
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα αυτοπροστασίας.
Δεκάδες προγράμματα έως το 2027
Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται σταδιακά έως το τέλος του 2027 με δεκάδες εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
- 19 προγράμματα για προσωπικό ΕΣΚΕΔΙΚ και ΕΜΔΚΑΚ
- 18 προγράμματα για στελέχη ΟΤΑ
- 22 προγράμματα για εθελοντές Πολιτικής Προστασίας
- 22 προγράμματα για πολίτες (14 για ενήλικες, 8 για παιδιά και ειδικές ομάδες)
Η Ψηφιακή Πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ηλεκτρονικής πύλης και παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις κατηγορίες χρηστών.