Ψηφιακή «ασπίδα» Πολιτικής Προστασίας: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης

Σε λειτουργία τέθηκε η Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Αιγίς», με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας απέναντι σε κρίσεις και κινδύνους.

Η πλατφόρμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021-2027», την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και απευθύνεται τόσο σε στελέχη του κρατικού μηχανισμού όσο και στην κοινωνία συνολικά.

Ποιους αφορά η εκπαίδευση

Το έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ομάδων-στόχων, μεταξύ των οποίων:

Στελέχη του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και προσωπικό του ΕΜΔΚΑΚ

Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας

Πολίτες κάθε ηλικίας

Στόχος είναι η αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, η προσαρμογή σε σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Θεματικές ενότητες εκπαίδευσης

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως:

Πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων αναγκών

Νομοθεσία και επιχειρησιακά σχέδια

Δασικές και αστικές πυρκαγιές

Έρευνα και διάσωση (σε βουνό, νερό και καταρρεύσεις)

Πρώτες βοήθειες

Μέριμνα και ψυχολογική υποστήριξη πληγέντων

Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων

Κλιματική κρίση, περιβάλλον και τεχνολογία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα αυτοπροστασίας.

Δεκάδες προγράμματα έως το 2027

Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται σταδιακά έως το τέλος του 2027 με δεκάδες εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

19 προγράμματα για προσωπικό ΕΣΚΕΔΙΚ και ΕΜΔΚΑΚ

18 προγράμματα για στελέχη ΟΤΑ

22 προγράμματα για εθελοντές Πολιτικής Προστασίας

22 προγράμματα για πολίτες (14 για ενήλικες, 8 για παιδιά και ειδικές ομάδες)

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ηλεκτρονικής πύλης και παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις κατηγορίες χρηστών.