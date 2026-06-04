Σε λειτουργία το politis.gov.gr - Ψηφιακή ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων στο Δημόσιο

Σε λειτουργία τέθηκε την πέμπτη 4 Ιουνίου η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την πορεία των αιτήσεων τους στο Δημόσιο.

Το νέο εγχείρημα παρουσίασαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Το politis.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη Απριλίου, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Αφορά μάλιστα, σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ POLITIS.GOV.GR (ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Μέχρι σήμερα, οι πολίτες συχνά αναγκάζονταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με τις υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία μιας αίτησης. Για πρώτη φορά αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο, από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους, μέσω του politis.gov.gr, συμπληρώνοντας τους κωδικούς TaxisNet. H δυνατότητα παρακολούθησης δίνεται για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά.

Ειδικότερα, θα γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η καταχώριση μιας υπόθεσης από τους υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα απλή και διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό. Το μόνο που απαιτείται να συμπληρώσουν είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη (Προσωπικός Αριθμός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ). Τα υπόλοιπα επιλέγονται από έτοιμες λίστες ή αντλούνται αυτόματα από το σύστημα.

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση μη εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής, προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους.

Κατάθεση της αίτησης: Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώριση από την αρμόδια υπηρεσία, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της, κατευθείαν από τον πολίτη.

Άμεση ενημέρωση του πολίτη: Με την καταχώριση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το e-mail αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ.

Παρακολούθηση της πορείας σε πραγματικό χρόνο: Ο πολίτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσω του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας της και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης.

Συνεχής ενημέρωση σε κάθε στάδιο: Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια.

Συγκεντρωτική εικόνα όλων των υποθέσεων: Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο, όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με τη δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος.