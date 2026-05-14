Data.gov.gr: Ελεύθερη πρόσβαση πολιτών σε πάνω από 9.000 σύνολα δεδομένων

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η νέα Εθνική Πύλη Δεδομένων data.gov.gr, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 σύνολα δεδομένων που προέρχονται από 450 φορείς του Δημοσίου.

Η πλατφόρμα ανασχεδιάστηκε και εκσυγχρονίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, συγκεντρώνοντας δεδομένα από το Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δωρεάν πρόσβαση για πολίτες, επιχειρήσεις και ερευνητές

Όλα τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων παρέχονται δωρεάν και με εύκολη πρόσβαση, με στόχο την αξιοποίησή τους από πολίτες, ερευνητές, επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Παράλληλα, η πλατφόρμα ενσωματώνει νέο βοηθό σύνθετης αναζήτησης, που επιτρέπει φιλτράρισμα με πολλαπλά κριτήρια, όπως η γεωγραφική περιοχή.

Το data.gov.gr λειτουργεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως βασική υποδομή για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς τα ανοιχτά και ποιοτικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι δηλώσεις Παπαστεργίου και Καρκατζούνη

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι «χωρίς ανοιχτά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει Τεχνητή Νοημοσύνη», σημειώνοντας ότι η νέα πλατφόρμα ξεκινά με περίπου 9.500 σύνολα δεδομένων.

Ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης Βασίλης Καρκατζούνης υπογράμμισε ότι τα ανοιχτά δεδομένα αποτελούν βασικό πυλώνα για ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος και εργαλείο διαφάνειας και καινοτομίας.

Η νέα έκδοση της πλατφόρμας βασίζεται στο σύστημα ανοιχτού κώδικα CKAN και είναι ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα DCAT–AP, εντάσσοντας την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων.

Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών περιλαμβάνονται:

9.000+ δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων

30.000+ διαθέσιμοι πόροι (resources)

450+ δημόσιοι φορείς που συμμετέχουν

Δεδομένα υψηλής αξίας από οργανισμούς όπως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Κτηματολόγιο

Χάρτες, APIs και ευρωπαϊκή διασύνδεση

Η πλατφόρμα προσφέρει χωρική αναζήτηση μέσω χάρτη, δωρεάν πρόσβαση μέσω APIs και δυνατότητα μαζικών λήψεων σε μορφές όπως CSV, JSON, XML και XLSX.

Παράλληλα, διασυνδέεται με το ευρωπαϊκό data.europa.eu, ενισχύοντας την ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τα ανοιχτά δεδομένα.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισημαίνει ότι η νέα πύλη εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για την ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργασίας μεταξύ φορέων και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων στο Δημόσιο.