«Καμπανάκι» ειδικών για τις φωτιές: Ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά εάν εμφανιστεί ξανά το Ελ Νίνιο

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες σχετικά με την έλευση του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο καθώς προβληματισμό προκαλούν οι εκτεταμένες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλο τον κόσμο το τελευταίο διάστημα. Όπως τονίζουν, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι συνθήκες να αναμένεται να επιδεινωθούν τους ερχόμενους μήνες ενώ υπάρχει φόβος να εμφανιστούν εν νέου καιρικά πρότυπα όπως το Ελ Νίνιο.

Οι πυρκαγιές από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο έχουν ήδη προκαλέσει πρωτοφανή επίπεδα ζημιών, καίγοντας περισσότερα από 370,66 εκατομμύρια στρέμματα γης, 20% περισσότερο από το προηγούμενο ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η World Weather Attribution, μια ερευνητική ομάδα που μελετά τον ρόλο που διαδραματίζει η υπερθέρμανση του πλανήτη στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ρεκόρ θερμοκρασίας που καταγράφηκαν την περασμένη χρονιά ενδέχεται να καταρριφθούν φέτος, προκαλώντας εκτεταμένη ξηρασία αλλά και πυρκαγιές, με τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής να επιδεινώνονται από ένα ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο «Ελ Νίνιο».

«έτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», σημείωσε ο Θίοντορ Κίπινγκ, ειδικός σε πυρκαγιές στο Imperial College London και μέλος της ομάδας WWA.

Έως και 85 εκατομμύρια εκτάρια γης έχουν καεί στην Αφρική μέχρι στιγμής για το 2026, 23% περισσότερα από το προηγούμενο ρεκόρ των 69 εκατομμυρίων εκταρίων, είπε. «Η ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητα πυρκαγιών στην Αφρική οφείλεται στις ραγδαίες μετατοπίσεις από εξαιρετικά υγρές σε εξαιρετικά ξηρές συνθήκες» προσέθεσε.

Οι υψηλές βροχοπτώσεις παρήγαγαν περισσότερη βλάστηση σε αντίθεση με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, δημιουργώντας αφθονία καύσιμων υλικών που είναι ικανά να τροφοδοτήσουν τις πυρκαγιές στη σαβάνα οι οποίες με τη σειρά τους προέρχονται από την ξηρασία και τη ζέστη των τελευταίων μηνών.

«Επιστρέφει το Ελ Νίνιο;»

Οι πυρκαγιές στην Ασία έχουν κάψει έως και 44 εκατομμύρια εκτάρια γης μέχρι στιγμής, σχεδόν 40% περισσότερα από το προηγούμενο έτος ρεκόρ του 2014, με την Ινδία, τη Μιανμάρ, την Ταϊλάνδη, το Λάος και την Κίνα να είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο, δήλωσε ο Κίπινγκ.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι πυρκαγιών θα μπορούσαν να επιδεινωθούν μέσα στη χρονιά αφού το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» ενισχύει την πιθανότητα έντονης ζέστης και ξηρασίας στην Αυστραλία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

«Η πιθανότητα εμφάνισης επιβλαβών ακραίων πυρκαγιών θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η υψηλότερη που έχουμε δει στην πρόσφατη ιστορία, εάν αναπτυχθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο», δήλωσε.

Τα καιρικά φαινόμενα Ελ Νίνιο, που προκαλούνται από την άνοδο της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο, σημείωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός τον περασμένο μήνα.

«Εάν παρατηρηθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επίδραση της κλιματικής αλλαγής... να οδηγήσει σε πρωτοφανή ακραία καιρικά φαινόμενα», δήλωσε η Φρεντερίκε Ότο, κλιματολόγος στο Imperial College London και συνιδρύτρια του World Weather Attribution.