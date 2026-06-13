Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία για το SAFE - Ενίσχυση της άμυνας στη Μεσόγειο

Την υπογραφή της συμφωνίας SAFE με την Ελλάδα ανακοίνωσε ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ευρωπαίος επίτροπος ανέφερε ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας στην περιοχή της Μεσογείου, μέσα από επενδύσεις σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones.

«Ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα», σημείωσε ο Κουμπίλιους.

Όπως πρόσθεσε, η συμφωνία «θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».

Another strong milestone for #SAFE🇪🇺 and European security — we just signed SAFE agreement with Greece.



It will help 🇬🇷 enhance its defence capabilities in the Mediterranean region through investments in strategic surveillance, secure communications & counter-drone technologies. pic.twitter.com/sbx6c2PBYZ — Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 13, 2026

Τι είναι το SAFE

Το SAFE, δηλαδή Security Action for Europe, είναι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας.

Πρόκειται για μηχανισμό που προβλέπει έως και 150 δισ. ευρώ σε χαμηλότοκα δάνεια προς τα κράτη-μέλη, με στόχο την ταχεία χρηματοδότηση αμυντικών επενδύσεων και κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία, να καλύψει κρίσιμα κενά δυνατοτήτων και να επιταχύνει την κοινή προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.

Γιατί αφορά άμεσα την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή στο SAFE έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του ρόλου της στη Μεσόγειο.

Οι τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ο Κουμπίλιους - στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες anti-drone - συνδέονται με κρίσιμες ανάγκες της σύγχρονης άμυνας, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια θαλάσσιων συνόρων, ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων εγκαταστάσεων αποκτά αυξημένη βαρύτητα.

Η αντιμετώπιση drones θεωρείται πλέον ένας από τους βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής αμυντικής προσαρμογής, καθώς οι πρόσφατες συγκρούσεις έχουν δείξει ότι τα μη επανδρωμένα συστήματα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι επιχειρήσεις, η επιτήρηση και η προστασία κρίσιμων στόχων.

Ευρωπαϊκή άμυνα με κοινή χρηματοδότηση

Το SAFE δημιουργήθηκε ως απάντηση στην ανάγκη για ταχύτερη και πιο συντονισμένη αμυντική ενίσχυση των κρατών-μελών της ΕΕ.

Μέσω του μηχανισμού, οι χώρες μπορούν να χρηματοδοτήσουν άμεσες και μεγάλης κλίμακας αμυντικές επενδύσεις, με έμφαση στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και στη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών.

Η υπογραφή της συμφωνίας με την Ελλάδα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, με τις Βρυξέλλες να επιδιώκουν την ταχύτερη ανάπτυξη κρίσιμων δυνατοτήτων σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη.