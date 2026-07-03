Η Καρυστιανού «μπαίνει» στην ατζέντα Σαμαρά

Στα εθνικά θέματα στρέφει το ενδιαφέρον της η Μαρία Καρυστιανού με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», περίπου ενάμιση μήνα μετά την ίδρυσή της, να πραγματοποιεί μία από τις πρώτες ανοιχτές πολιτικές της εκδηλώσεις.

Το θέμα έχει ως εξής: «Εθνικά θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ: 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο», ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ασφάλεια και τη θέση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον ενόψει και της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής συμμαχίας στην Άγκυρα.

Μια «ατζέντα» που μέχρι σήμερα ήταν ένα προνομιακό πεδίο άσκησης κριτικής προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο πρέσβης επί τιμή Περικλής Νεάρχου, ο στρατηγός ε.α. Δημήτρης Κυπριώτης, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Οικονομίας Βασίλης Φούσκας και ο δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Σωτήρης Μητραλέξης.

Τον συντονισμό θα έχει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης είναι ότι «τα εθνικά συμφέροντα είναι αδιαπραγμάτευτα και μας ενώνουν όλους». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο ξενοδοχείο Great Athens, στη Βερανζέρου 12, στις 18:00.