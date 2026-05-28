Η Κεραμέως άκουσε τις γκρίνιες (και) για τα «μάτια» της... Κοβέσι

Αναγκάζομαι να επανέλθω στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία τελικά ήταν άκρως... ενδιαφέρουσα και με ιδεολογικού τύπου αντεγκλήσεις με αφορμή το νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως σχετικά με την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών.

Όπως ίσως θα διαβάσατε χθες, στη συνεδρίαση εξελίχθηκε μια κάπως σουρεαλιστική συζήτηση για το DNA του νομοσχεδίου επειδή σε κάποιους υπουργούς θύμισε... Σοβιετική Ένωση.

Από κάποια τηλεφωνήματα που δέχθηκα χθες, κατάλαβα εν τέλει πως η γκρίνια που άκουσε η Κεραμέως έχει και ευρωπαϊκή «ουρά».

Και αυτό διότι το νομοσχέδιο ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις εταιρείες που κάνουν προσλήψεις και πληρώνουν τους εργαζομένους τους.

Και γιατί αυτό; Διότι μετά από τα όσα έχουν συμβεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κ. Λάουρα Κοβέσι, αρκετοί υπουργοί βλέπουν με καθαρά αρνητική ματιά (και διάθεση) οτιδήποτε φθάνει στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες ως υποχρέωση, οδηγία κτλ.

Ακούγεται υπερβολικό; Ίσως.

Είναι πέρα ως πέρα πραγματικό.