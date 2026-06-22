Η κολλημένη «βελόνα» για τις συνεργασίες

Στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν άρεσε ούτε και αρέσει η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες γι’ αυτό και η ρητή οδηγία του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να κόβεται -ει δυνατόν- «μαχαίρι» κάθε σχετική κουβέντα που γίνεται σε πάνελ και όποιο άλλο δημόσιο βήμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν το κάνει από βίτσιο ούτε επιχειρεί να κρύψει κάτι, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι όμως αποδεδειγμένο ότι το δίλημμα «με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε» είναι επιζήμιο και διχάζει το ΠΑΣΟΚ και είναι μια από τις πολλές αιτίες για την κολλημένη «βελόνα». Πέρα από το ότι αυτά είναι ερωτήματα προς κόμματα «τσόντες», όπως πιστεύουν, και όχι σε κόμματα που θέλουν να είναι βασικοί πρωταγωνιστές.

Εξάλλου, υπενθυμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι το συνέδριο έχει πάρει αποφάσεις ομόφωνα κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και από εκεί και πέρα «ό,τι αποφασίσει ο λαός» και «ευαγγέλιο» το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, για όποιον άλλο θέλει να συνεργαστεί, αν και εφόσον το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη κατακτήσει την πρώτη θέση. Αν βγει δεύτερο, αντιπολίτευση.

Παρά τις παραινέσεις και τις ξεκάθαρες θέσεις, ορισμένες μειοψηφίες (τις οποίες το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατικό συλλογικό κόμμα σέβεται) επιμένουν να βάζουν θέμα διαλόγου και ζύμωσης στον προοδευτικό χώρο, δείχνοντας προς Τσίπρα και παλαιότερα προς ΣΥΡΙΖΑ.

Το ένα τέτοιο πρόσωπο είναι ο Χάρης Δούκας, η άλλη είναι η συνιστώσα της Ανανεωτικής Αριστεράς του Θοδωρή Μαργαρίτη.

Συνεδρίασε χθες Κυριακή το συντονιστικό της και έβγαλε και ένα κείμενο που ζητά «την συνεργασία και τον συντονισμό των προοδευτικών δυνάμεων ώστε να μην κυριαρχήσει το «διαιρεί και βασίλευε» του Κ. Μητσοτάκη». Και προσθέτει ότι «η αντιπαράθεση ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις οφείλει να κινείται στο πλαίσιο των προγραμματικών διαφορών και όχι στον διαρκή καυγά για το παρελθόν και την ψυχολογία της αλληλοεξόντωσης». Με άλλα λόγια, όχι πόλεμος αλλά ειρήνη με τα προοδευτικά αριστερά σχήματα που θα μπορούσαν να συνεννοηθούν με το ΠΑΣΟΚ.

Επειδή πάντως ο Μαργαρίτης είναι «παλαιάς κοπής», για να μην μπορεί ο Ανδρουλάκης να του πει τίποτα έχει ενσωματώσει στο κείμενό της ΑΝΑΡ μια πρόταση που τα χώνει στον Τσίπρα, αναφέροντας ότι «στο τοπίο αυτό τα φαινόμενα προσωποπαγών κομματικών εγχειρημάτων δεν απαντούν πειστικά στο αίτημα για συνεννόηση και πολιτική αλλαγή».

Άρα και την άποψή του περνάει και εντός γραμμής είναι.