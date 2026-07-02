«Η κραυγή εκδίκησης να ηχήσει παντού»: Κάλεσμα για μαζικό παρών στην κηδεία του Χαμενεΐ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κάλεσε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, τον κόσμο να προσέλθει μαζικά στην κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προκειμένου να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



«Καλώ όλο τον ιρανικό λαό... να γράψει μια ένδοξη σελίδα στην ιστορία του ισλαμικού Ιράν με την παρουσία σας» στις τελετές κηδείας που ξεκινούν το Σάββατο 4 Ιουλίου, δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Η κραυγή εκδίκησης του έθνους πρέπει να ηχήσει στα αυτιά ολόκληρου του κόσμου».

Οι ιρανικές Αρχές εκτιμούν ότι στις τελετές θα συμμετάσχουν από 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι, γεγονός που θα τις καταστήσει τις μεγαλύτερες κρατικές κηδείες στην ιστορία της χώρας.



Η κηδεία του Χαμενεΐ, η οποία αρχικά είχε αναβληθεί, θα πραγματοποιηθεί ενώ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία, μετά την υπογραφή μιας προκαταρκτικής συμφωνίας.



Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στο συγκρότημα κατοικιών του στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου.



Η δημόσια κηδεία του θα ξεκινήσει με τη σορό του να εκτίθεται στο κολοσσιαίο συγκρότημα Grand Mosalla στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου πραγματοποιούνται οι προσευχές της Παρασκευής, οι επίσημες τελετές και οι θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Θα εκτίθενται επίσης οι σοροί των δολοφονημένων συγγενών του.



Η Τεχεράνη, καθώς και οι ιερές πόλεις Κουμ και Μασχάντ, όπου θα διεξαχθούν τα επόμενα στάδια των τελετών κηδείας και ταφής, θα τηρήσουν δημόσιες αργίες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.



Οι Αρχές έχουν διατάξει το κλείσιμο των δημόσιων και ιδιωτικών γραφείων στην Τεχεράνη από το Σάββατο έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα καταστήσουν μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης απροσπέλαστο για τα ιδιωτικά οχήματα.



Ο εναέριος χώρος πάνω από την Τεχεράνη θα κλείσει εν μέρει από την Παρασκευή 3 Ιουλίου και πλήρως τη Δευτέρα.



Μετά τις τελετές στην Τεχεράνη, η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στις ιερές ιρακινές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα, πριν από την ταφή του στις 9 Ιουλίου στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, τη γενέτειρά του.