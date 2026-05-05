Η κρίση στον γάμο του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα και ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε ότι η πίεση που δέχεται να τοποθετείται δημόσια απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει «πραγματική ένταση» στον γάμο του με τη Μισέλ Ομπάμα.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The New Yorker, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αυξημένες απαιτήσεις της πολιτικής ζωής συνεχίζουν να επηρεάζουν την προσωπική του ζωή, ακόμη και μια δεκαετία μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ομπάμα βρέθηκε αντιμέτωπος με διαρκείς εκκλήσεις να τοποθετηθεί δημόσια, ιδιαίτερα μετά από πολιτικές όπως η πρώτη απόπειρα απαγόρευσης εισόδου μουσουλμάνων στις ΗΠΑ και η επέκταση των προγραμμάτων κράτησης μεταναστών.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι αρχικά πίστευε πως οι θεσμοί και το Σύνταγμα θα λειτουργούσαν ως «φρένο» στον διάδοχό του, ωστόσο η πραγματικότητα τον διέψευσε, εντείνοντας τις πιέσεις για παρέμβαση.

«Δημιουργεί ένταση στο σπίτι»

Ο πρώην πρόεδρος σημείωσε ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει άμεσα τη σχέση του με τη σύζυγό του.

«Δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπίτι μας και την εκνευρίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Μισέλ Ομπάμα θα προτιμούσε να τον βλέπει να απομακρύνεται περισσότερο από την ενεργό πολιτική δράση.

«Θέλει να δει τον σύζυγό της να χαλαρώνει και να περνά περισσότερο χρόνο μαζί της, απολαμβάνοντας τη ζωή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική και την προσωπική ζωή

Παρά τις πιέσεις, ο Μπαράκ Ομπάμα συνεχίζει να αποτελεί σημαντική φυσιογνωμία για το Δημοκρατικό Κόμμα, συμμετέχοντας σε προεκλογικές καμπάνιες και στηρίζοντας υποψηφίους.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να μετατραπεί σε σχολιαστή της επικαιρότητας.

«Αν λειτουργώ σαν σχολιαστής, τότε δεν είμαι πολιτικός ηγέτης», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι επιλέγει πιο περιορισμένη δημόσια παρουσία.

Ο Ομπάμα έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις πιέσεις που δέχτηκε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ιδιαίτερα ως η πρώτη μαύρη οικογένεια στον Λευκό Οίκο.