Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο, ελέγχουμε πλήρως τα Στενά

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια σειρά δηλώσεων σχετικά με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή αλλά και την ένταση στις σχέσεις με το Ιράν, επιχειρώντας να στείλει μηνύματα ισχύος αλλά και αποτροπής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Ιράν μας σέβεται περισσότερο από ποτέ», υποστηρίζοντας ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιφέρει αλλαγή στη συμπεριφορά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ωστόσο, κράτησε ασαφή στάση αναφορικά με το ενδεχόμενο εξοπλισμού Ιρανών πολιτών, αποφεύγοντας να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

«Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά»

Ο Τραμπ προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας πιθανής παραβίασης εκεχειρίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα το μάθετε τι μπορούμε να κάνουμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιδράσουν δυναμικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα Στενά του Ορμούζ, ισχυριζόμενος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήρη έλεγχο στην περιοχή. Παράλληλα, έκανε λόγο για εξαφάνιση μικρών ιρανικών σκαφών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Σε επίπεδο στρατηγικής αποτροπής, ο πρώην πρόεδρος επεσήμανε ότι «το Ιράν ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει», επιχειρώντας να στείλει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη. Μάλιστα, εμφανίστηκε βέβαιος για την υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι «το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει».

Για την οικονομική κατάσταση της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε «ελπίζω να αποτύχει», πριν χαρακτηρίσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν «τεράστιες» και «μεγάλες». Στη συνέχεια τόνισε: «Το νόμισμά τους είναι άχρηστο. Ο πληθωρισμός τους είναι πιθανώς 150%... δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους στρατιώτες τους. Τα χρήματα είναι άχρηστα».

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι «πάμε πολύ καλά απέναντι στο Ιράν», παρουσιάζοντας μια συνολικά θετική εικόνα για τη διαχείριση της κρίσης από αμερικανικής πλευράς.