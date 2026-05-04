Τραμπ: Αν το Ιράν επιτεθεί σε πλοία μας θα εξαφανιστεί από προσώπου γης

Με μια οργισμένη ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στα γεγονότα που εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στις επιθέσεις που φέρεται να εξαπέλυσε το Ιράν σε πλοία στο Ορμούζ.

Ειδικότερα, ανέφερε στο Truth Social ότι «αυτή τη στιγμή» δεν έχει υπάρξει «καμία ζημιά» κατά τη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ και ότι οι ΗΠΑ έχουν καταρρίψει «επτά μικρά σκάφη» που ανήκουν στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, προέτρεψε τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας λίγες ώρες αφότου ένα φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων που ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή τυλίχθηκε στις φλόγες κατόπιν έκρηξης.

Επισημαίνοντας πως το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον χωρών που δεν συνδέονται με την επιχείρηση «Ελευθερία», «συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου», ο Τραμπ ανέφερε πως «ίσως ήρθε η ώρα για τη Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή».

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος «Το Ιράν έχει επιτεθεί σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την Επιχείρηση Ελευθερία συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή! Έχουμε καταρρίψει επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι τα μόνα που τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά κατά τη διέλευση του στενού. Ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

«Το Ιράν έχει μόνο 24 ώρες»

Νωρίτερα, μιλώντας στην κάμερα του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι της απομένουν μόλις 24 ώρες για να δώσει απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο που της έχει προταθεί.

«Το Ιράν έχει λάβει μόνο 24 ώρες. Μετά από αυτό, ο κόσμος μπορεί να γίνει μάρτυρας μιας από τις πιο καταστροφικές αεροπορικές επιδρομές που έχουν γίνει ποτέ» διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

🇺🇸🚨Donald Trump: "Iran has been given only 24 hours. After that, the world may witness one of the most devastating air strikes ever seen." pic.twitter.com/zTqhIQ1vSi — America News (@AmericaPartyX) May 4, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει πως το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο εύπλαστο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είχαμε πριν», δήλωσε ο Τραμπ στον Τρέι Γινγκστ του Fox News. «Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αυτές τις βάσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι όλες εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν τα χρειαστούμε».