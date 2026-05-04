Εμιράτα: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε - Ιράν: Δεν είχαμε σκοπό τους χτυπήσουμε

Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει τεταμένη, με αντικρουόμενες δηλώσεις, καταγγελίες για επιθέσεις και προειδοποιήσεις που εντείνουν την ανησυχία για μια νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού στρατιωτικού αξιωματούχου, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «δεν είχε κανένα σχέδιο να επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τόνισε επίσης ότι το Ιράν έχει αναπτύξει «πυραύλους κρουζ και μαχητικά drones».

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε έναν χάρτη που, όπως λέει, δείχνει την επέκταση των περιοχών που τελούν υπό ιρανικό έλεγχο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβάνοντας τα λιμάνια Φουτζάιρα και Χορφακάν όπως και τις ακτές του εμιράτου Ουμ αλ Κουάιν, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Εμιράτα: Διατηρούμε το νόμιμο δικαίωμα να απαντήσουμε

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις «ύπουλες» ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία έπληξαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμά» τους να απαντήσουν στις επιθέσεις, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة pic.twitter.com/1fAwX6GFuK — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 4, 2026

Κατάρ: Παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο

Από την πλευρά; του, το Κατάρ αντέδρασε άμεσα ιδίως μετά τις τελευταίες αναφορές για την επίθεση στη Φουτζέιρα οι οποίες ακολούθησαν μια επίθεση σε δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Adnoc, στα Στενά του Ορμούζ.

Το Κατάρ καταδίκασε την επίθεση, με το Υπουργείο Εξωτερικών του να τη χαρακτηρίζει «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της αρχής της ελευθερίας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας». Παράλληλα, επανέλαβε το αίτημα για το «άνευ όρων άνοιγμα» του στενού.

