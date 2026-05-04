Δυο εμπορικά πλοία των ΗΠΑ πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ - Μπέσεντ: Έχουμε τον έλεγχο

Δύο υπό αμερικανική σημαία εμπορικά πλοία κατάφεραν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ καθώς αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν στο Κόλπο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. «Οι αμερικανικές δυνάμεις συνδράμουν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης του διάπλου για τα εμπορικά πλοία» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δύο από τα αντιτορπιλικά του Ναυτικού τους βρίσκονται στον Κόλπο μετά την επιτυχή διέλευση της βασικής πλωτής οδού.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο Fox News ότι η χώρα του έχει τον απόλυτο έλεγχο του στενού - παρά το γεγονός ότι το Ιράν δημοσίευσε νωρίτερα έναν χάρτη που δείχνει την περιοχή που ελέγχει.

Πάντως, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα Στενά, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

«Κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν πέρασε από το Ορμούζ τις τελευταίες ώρες και οι ισχυρισμοί (…) των Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και παντελώς λανθασμένοι» ανέφεραν οι Φρουροί σε μια ανάρτηση στο Telegram.

Σύμφωνα με τη Centcom, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ πέρασαν «με επιτυχία» από τα Στενά νωρίτερα σήμερα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε επίσης ότι τα πλοία που παραβιάζουν τους κανονισμούς που έχει ανακοινώσει η Τεχεράνη σε ό,τι αφορά στα Στενά του Ορμούζ «θα τα σταματήσουν δια της βίας», όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Έκτακτη προειδοποίηση των ΗΑΕ για απειλές πυραύλων

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στέλνουν τις πρώτες έκτακτες ειδοποιήσεις για απειλές πυραύλων μετά την κατάπαυση του πυρός. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν έκτακτες προειδοποιήσεις για πιθανές πυραυλικές απειλές σε όλη τη χώρα.

Είναι η πρώτη φορά που αποστέλλονται ειδοποιήσεις από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Οι ειδοποιήσεις εκδόθηκαν σε περιοχές όπως το Ντουμπάι, η Σάρτζα και το Ατζμάν, με μια ενημέρωση ότι η κατάσταση είναι εντελώς ελεύθερη λίγο αργότερα.

Αυτό έρχεται μετά την προειδοποίηση ενός ανώτερου αξιωματούχου των ΗΑΕ ότι η απειλή του Ιράν «δεν μπορεί να αγνοηθεί». Τα Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι στόχευσε ένα δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ με drones στο Στενό του Ορμούζ.

«Η ιρανική επιθετικότητα συνεχίζεται αμείωτη, με πράξεις θαλάσσιας πειρατείας», έγραψε ο προεδρικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς στο X. «Η στάση των ΗΑΕ παραμένει σταθερή στην απόρριψη της επιθετικότητας και στην υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε αυτό το ζωτικής σημασίας διεθνές πέρασμα».

Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας

Την ίδια ώρα, η Νότια Κορέα ανέφερε ότι ένα εμπορικό πλοίο με σημαία της δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap News. Το υπουργείο Εξωτερικών στη Σεούλ διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας HMM είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο ενός από τα πλοία της που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι τα αίτια είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας από την πλευρά του έκανε λόγο για «έκρηξη» στο μηχανοστάσιο.