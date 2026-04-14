Η Meta φέρεται να δημιουργεί έναν AI κλώνο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Η Meta βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και πάλι, αυτή τη φορά λόγω μιας φημολογούμενης προσπάθειας να δημιουργήσει ένα AI κλώνο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Σύμφωνα με ιστοσελίδες του εξωτερικού, το project αυτό αφορά μια ρεαλιστική ψηφιακή εκδοχή του CEO της εταιρείας, η οποία θα μπορεί να αλληλεπιδρά με εργαζομένους και να δίνει απαντήσεις με βάση το ύφος και τη σκέψη του.



Πως θα χρησιμοποιείται

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το AI avatar του Ζούκερμπεργκ εκπαιδεύεται πάνω σε χειρονομίες, στάση σώματος, τόνο φωνής και δημόσιες τοποθετήσεις του. Παράλληλα, φέρεται να λαμβάνει υπόψη και τις πρόσφατες απόψεις του για τη στρατηγική της εταιρείας, ώστε οι απαντήσεις του να είναι όσο το δυνατόν πιο πειστικές. Η βασική ιδέα είναι ότι το ψηφιακό alter ego του Ζούκερμπεργκ θα μπορεί να απαντά σε εργαζομένους όταν ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν θέλει να συμμετάσχει στη συζήτηση.

Αυτό δείχνει πως η Meta δεν πειραματίζεται απλώς με τα ΑΙ chatbots που βλέπουν καθημερινά απέναντί τους οι χρήστες, αλλά με πιο σύνθετες μορφές τεχνητής νοημοσύνης που μιμούνται δημόσια πρόσωπα σε πραγματικό χρόνο.



Το ευρύτερο σχέδιο της Meta

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία φέρεται να συνδέεται με ένα ευρύτερο σχέδιο της Meta γύρω από τη φωτορεαλιστική απεικόνιση και τους 3D animated AI χαρακτήρες που μπορούν να αλληλεπιδρούν με κόσμο. Αν το πείραμα με τον Ζούκερμπεργκ προχωρήσει επιτυχώς, δεν αποκλείεται η εταιρεία να επιτρέψει στο μέλλον και σε δημιουργούς περιεχομένου να φτιάχνουν δικές τους εκδοχές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ιδέα ενός AI κλώνου του διευθύνοντος συμβούλου ενός κολοσσού όπως η Meta μοιάζει βγαλμένη από επιστημονική φαντασία, αλλά φέρνει και σοβαρά ερωτήματα για ιδιωτικότητα, την αυθεντικότητα και τη χρήση υπολογιστικών πόρων.



Μεγαλύτερη επένδυση στο ΑΙ

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι ο AI κλώνος του Ζούκερμπεργκ θα εμφανιστεί άμεσα ως τελικό προϊόν. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι η Meta δοκιμάζει όλο και πιο επιθετικούς τρόπους για να ενσωματώσει τις ανθρώπινες ταυτότητες και τα δημόσια πρόσωπα στα συστήματά της που χειρίζονται τα της τεχνητής νοημοσύνης.