Η μεταμόρφωση της Πέγκυς Ζήνα σε Αμαλία του «Παρά Πέντε» και το «Ματώνω»

Η Πέγκυ Ζήνα έχει χιούμορ και το απέδειξε με την ξεκαρδιστική μεταμόρφωσή της σε Αμαλία του «Παρά Πέντε», σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιμήθηκε την ερμηνεία της Αμαλίας, του εμβληματικού ρόλου της Ζέτας Μακρυπούλια και χάρισε άφθονο γέλιο.



Το βίντεο ανέβασε στο TikTok η make-up artist της Πέγκυς Ζήνα, με την ερμηνεύτρια να βρίσκεται στο καμαρίνι της και να αναβιώνει την iconic σκηνή της κωμικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη.