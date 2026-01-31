LIFE Πέγκυ Ζήνα Showbiz

Η μεταμόρφωση της Πέγκυς Ζήνα σε Αμαλία του «Παρά Πέντε» και το «Ματώνω»

Το βίντεο ανέβασε στο TikTok η make-up artist της Πέγκυς Ζήνα, με την ερμηνεύτρια να αναβιώνει την iconic σκηνή της κωμικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η Πέγκυ Ζήνα έχει χιούμορ και το απέδειξε με την ξεκαρδιστική μεταμόρφωσή της σε Αμαλία του «Παρά Πέντε», σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral.

@eirini_kotsaki_pro_mua ΟΤΑν η Πέγκυ Ζήνα τραγουδάει Αμαλία 😂😂😂😂 @• Peggy Zina • #foruyou #tik_tok_ #peggyzina @Athens_House_Evi_Lepenioti @peggyzina_official ♬ original sound - greek_ataka

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιμήθηκε την ερμηνεία της Αμαλίας, του εμβληματικού ρόλου της Ζέτας Μακρυπούλια και χάρισε άφθονο γέλιο.

Το βίντεο ανέβασε στο TikTok η make-up artist της Πέγκυς Ζήνα, με την ερμηνεύτρια να βρίσκεται στο καμαρίνι της και να αναβιώνει την iconic σκηνή της κωμικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη.

