Πέγκυ Ζήνα: «Παραμέλησα τη δουλειά μου για την κόρη μου και πολύ χαίρομαι γι’ αυτό»

Η Πέγκυ Ζήνα ήταν καλεσμένη στην «Αστερόσκονη» του Action 24 και μίλησε με τον Νίκο Γρίτση για την απόφασή της να μεγαλώσει το παιδί της και να κάνει ένα διάλειμμα στην καριέρα της. «Παραμέλησα τη δουλειά μου και πολύ χαίρομαι γι’ αυτό. Μέχρι τα 10 της την παραμέλησα τελείως τη δουλειά. Μου λέγανε, δεν έχεις καθόλου το μυαλό σου, το θέμα σου είναι να πάω 8 η ώρα σπίτι, να την κάνω μπάνιο, να την κοιμήσω, να παίξουμε, α, λυπάμαι δεν μπορώ να έρθω γιατί έχουμε παιδότοπο…

Τότε όλοι οι συνεργάτες μου ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι μαζί μου. Έχεις αφήσει τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει τι τραγούδι θα βγάλεις… Έβαζα τα στούντιο από τις 22.30 μέχρι τις 04.00 το πρωί για να προλάβω να έχω κοιμήσει τη μικρή. Και βέβαια, πήγαινα με τη μισή φωνή, με τη μισή όρεξη, αλλά δεν το παίρνω πίσω με τίποτα».

«Και να μην ξαναγυρίσω στη δουλειά, χορτάτη είμαι»

«Αυτό έγινε μετά την συνεργασία μου με τον Μητροπάνο. Είχα φτάσει πια σε ένα σημείο, είχα χορτάσει τους μεγάλους χώρους, είχα πια νιώσει ότι είχα κάνει τον πρώτο μου κύκλο και με είχε προετοιμάσει τόσο σωστά ο Μητροπάνος για τον δεύτερο, για το πώς πρέπει σιγά - σιγά να το χτίσω ούτως ώστε, από 35 μέχρι 50, να φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, για να αφήσω πίσω μου κάποτε… κάτι!

Ήταν τόσο άλλες πια οι προτεραιότητές μου, που δεν με ένοιαζε καθόλου σε ποιο μπουζούκι θα βρω δουλειά, με ποιον θα μοιραστώ την αφίσα, ποιος θα πει τι για μένα. Ήταν τελείως άλλα τα πράγματά μου. Το θέμα μου εμένα ήταν να βρω συνθέτες να τραγουδήσω, να εξελιχθώ, να το πάρουν όλοι χαμπάρι. Σιγά - σιγά βρέθηκα με ανθρώπους, γίναμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά, με δέχτηκαν. Μου έλεγαν πάντα εμείς σ’ αγαπούσαμε, πάντα σε πιστεύαμε.

Κάναμε πολύ ωραία αφιερώματα και έτσι βρέθηκα με τον Νικολόπουλο στο Ηρώδειο, βρέθηκα στο Καλλιμάρμαρο πάρα πολλές φορές, βρέθηκα σε υπέροχα αφιερώματα και πια δεν με ένοιαζε. Έλεγα και να μην ξαναγυρίσω σε αυτή τη δουλειά, χορτάτη είμαι. Ξέρεις τι είναι να μοιραστείς την ίδια σκηνή με τον Μητροπάνο και να μην σε καταπιεί; Πολύ δύσκολο πράγμα».