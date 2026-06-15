«Η Μισέλ Ομπάμα είναι άνδρας»: Η χυδαία ατάκα μαχητή του UFC ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δήλωση του μαχητή του UFC, Josh Hokit, ο οποίος αποκάλεσε τη Μισέλ Ομπάμα «άντρα» μετά τη νίκη του επί του Derrick Lewis, σε αγώνα που διεξήχθη στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Hokit επικράτησε του Lewis στον τρίτο γύρο της αναμέτρησης βαρέων βαρών στο UFC Freedom 250, το εντυπωσιακό event που στήθηκε στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλια του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο, η αγωνιστική του νίκη πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, καθώς η συνέντευξή του μετά το τέλος του αγώνα μετατράπηκε στο πιο πολυσυζητημένο στιγμιότυπο της βραδιάς.

Μιλώντας στον Joe Rogan μέσα στο οκτάγωνο, ο Hokit απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καθόταν στην πρώτη σειρά, και τον ευχαρίστησε για τη διοργάνωση του event. Η τοποθέτησή του ξεκίνησε σαν μία ακόμη δήλωση μετά από αγώνα, όμως πολύ γρήγορα ξέφυγε από το αθλητικό πλαίσιο.

Ο μαχητής άρχισε να μιλά για τον Τραμπ, τη θρησκεία και τους επόμενους αντιπάλους του, πριν κλείσει τη συνέντευξή του επαναλαμβάνοντας έναν ψευδή συνωμοσιολογικό ισχυρισμό για την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

«Η Μισέλ Ομπάμα είναι άντρας, σωστά Αμερική;», είπε ο Hokit, προκαλώντας αντιδράσεις στο κοινό και στα social media.

Josh Hokit just called Michelle Obama a man in his post-fight interview:



"ALEX PEREIRA, I WANNA CHAMA ON YOUR MAMA.



MICHELLE OBAMA, IS A MAN! AM I RIGHT AMERICA?" #UFCWhiteHousepic.twitter.com/bSHlGDkCa0 https://t.co/pm4eEoaH7a — Championship Rounds (@ChampRDS) June 15, 2026

Η αλυσίδα που έδωσε στον Τραμπ

Σύμφωνα με τον Independent, ο Hokit είχε δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την αλυσίδα του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη του επί του Lewis. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να τη φορά στον λαιμό του, πριν την αφαιρέσει μετά το σχόλιο του μαχητή για τη Μισέλ Ομπάμα.

Η εικόνα έκανε τον γύρο των social media: ένας μαχητής του UFC, λίγα λεπτά μετά τη νίκη του, να μιλά από το οκτάγωνο στον Λευκό Οίκο, ενώ μπροστά του βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Το σχόλιο για τη Μισέλ Ομπάμα ήρθε να φορτίσει ακόμη περισσότερο μία βραδιά που ήδη είχε έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Το UFC Freedom 250 δεν ήταν μια συνηθισμένη διοργάνωση. Το οκτάγωνο στήθηκε στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, σε ένα event που είχε παρουσιαστεί ως μέρος των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και συνδέθηκε και με τα 80ά γενέθλια του Τραμπ.

Το χυδαίο σχόλιο για τη Μισέλ Ομπάμα

Αρχικά ο Hokit ανέφερε ότι «είμαι άνθρωπος με σχέδιο, το θηρίο που είναι έτοιμο να γιορτάσει» και έπλεξε το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ που «είχε τα κότσια να διοργανώσει αυτό το σόου στον Λευκό Οίκο».

Συνέχισε, λέγοντας: «Υπάρχει μόνο ένας πιο απίστευτος από τον απίστευτο Hulk, ο Θεός ο άρχοντας και σωτήρας».

Και κάπου εκεί το πράγμα άρχισε να ξεφεύγει. O Hokit άρχισε να λέει στον συναθλητή του Άλεξ Περέιρα «θέλω να γαμ@@@ω τη μαμά σου» και να καταλήγει λέγοντας «και τέλος, η Μισέλ Ομπάμα είναι άντρας! Έχω δίκιο, Αμερική;».

Ο ισχυρισμός που επανέλαβε ο Hokit για τη Μισέλ Ομπάμα είναι ψευδής και ανήκει σε θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο. Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο τέτοιων επιθέσεων, οι οποίες έχουν διαψευστεί επανειλημμένα από οργανισμούς fact-checking.

Η δήλωση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση επειδή δεν έγινε σε ένα συνηθισμένο αθλητικό περιβάλλον, αλλά μέσα στον Λευκό Οίκο και μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, η ατάκα του Hokit δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως ένα ακόμη προκλητικό ξέσπασμα μαχητή μετά από αγώνα, αλλά ως ένα στιγμιότυπο που ένωσε το UFC, την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και τον διαδικτυακό πόλεμο γύρω από τις θεωρίες συνωμοσίας.

Το προκλητικό προφίλ του Hokit

Ο Hokit έχει χτίσει τους τελευταίους μήνες μια έντονα πολωτική δημόσια εικόνα. Σύμφωνα με τον Independent, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τον αγώνα, είχε τραβήξει ξανά την προσοχή με τις εμφανίσεις και τις δηλώσεις του, μιλώντας συνεχώς για την περσόνα του, «The Incredible Hok».

Σε συνέντευξη Τύπου είχε αναφερθεί με προσβλητικό τρόπο σε άλλον μαχητή. Σε άλλη εμφάνιση, ο Hokit φέρεται να προσποιήθηκε ότι έκανε εμετό στη ζύγιση, αφήνοντας ένα πρασινωπό υγρό να τρέξει από το στόμα του, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε πιει το προηγούμενο βράδυ.

Παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί, ο Hokit παραμένει αήττητος στην κατηγορία βαρέων βαρών, καθώς μετά τη νίκη του επί του Derrick Lewis ανέβασε το ρεκόρ του στο 10-0.