Η μητέρα του Σταύρου από το Survivor δηλώνει: Μπήκε μόνος του στο καρότσι και έκανε τις πρώτες βόλτες

Σε νοσοκομείο του Μαϊάμι εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο άτυχος παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος και η μητέρα του εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι η ψυχολογία του γίνεται κάθε μέρα όλο και καλύτερη.

«Ο Σταύρος μου είναι δυνατός. Μπήκε μόνος του στο καρότσι χωρίς βοήθεια, γιατί το ήθελε πολύ και έκανε τις πρώτες του βόλτες. Η ψυχολογία του μέρα με τη μέρα είναι καλύτερη. Οι πόνοι είναι ακόμα πολύ έντονοι, κυρίως στο κομμένο πόδι, όπου υπάρχει ακόμη οίδημα και δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Αν ο πιο δυνατός πόνος ήταν το 10, τότε οι πόνοι που περνάει είναι στο 7. Δεν το δείχνει όμως. Εγώ σαν μαμά του το καταλαβαίνω.

Το δεξί πόδι δείχνει πολύ καλά σημάδια και ενώ οι γιατροί είπαν ότι συνήθως σε τέτοια χειρουργεία υπάρχουν επιπλοκές, στο δικό του δεν έχουμε τίποτα. Του άλλαξαν και δωμάτιο. Από το δωμάτιο αυξημένης φροντίδας πήγε σε ένα με λιγότερα μηχανήματα και πάει καλά. Τον προσέχουν πάρα πολύ. Οι γιατροί είναι κυριολεκτικά από πάνω του, όπως και η Άννα, η αδερφή του, γιατί έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο εδώ και πολλά χρόνια».