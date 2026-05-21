Σταύρος Φλώρος: «Μάνα θα φέρω την κούπα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα»

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και αποκάλυψε την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον γιο της, αποκάλυψε την αντίδρασή του όταν του είπε πως εκείνος είναι ο νικητής του φετινού «Survivor» και εκμυστηρεύτηκε τα δύσκολα χειρουργεία που έχει μπροστά του το παιδί της.

«Μέσα στην ημέρα μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να μην χρειαστεί κι άλλο χειρουργείο. Στο δεξί πόδι οι γιατροί θα προσπαθήσουν να πετύχουν πλήρη αποκατάσταση, ενώ στο αριστερό θα επιχειρήσουν να μειώσουν τον πόνο και να δώσουν το σχήμα, έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος. Πονάει πολύ το αριστερό του ποδαράκι και θα κάνουν κάτι με τα νεύρα για να το περιορίσουν. Ακόμη όμως και μέσα στον πόνο του, χαμογελάει.

Ο Ατζούν επικοινωνεί συχνά με τον Σταύρο και έχει βάλει μια ομάδα 15 γιατρών, οι οποίοι είναι κορυφαίοι και ενδιαφέρονται πραγματικά για το παιδί μου. Δεν περνάνε απλά να του πουν μια καλημέρα, είναι εκεί, κάνουν ό,τι εξετάσεις χρειάζεται και τον προσέχουν. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για την κατάσταση του παιδιού μας».

«Θετικός και χαρούμενος»

«Όταν πληροφορήθηκε ότι κέρδισε τελικά το Survivor, ο Σταύρος ενθουσιασμένος μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ατζούν και του είπε: ΟΚ εγώ θέλω και την κούπα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο μου είπε: εγώ μάνα θα την φέρω την κούπα. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τα χρήματα. Προσπαθεί να είναι τόσο θετικός και χαρούμενος ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».