Μπογδάνος: «Μου κλώτσησε άσχημα που δόθηκε το έπαθλο σε κάποιον ο οποίος έχασε τα πόδια του»

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τοποθετήθηκε για την απόφαση της Acun Medya και του ΣΚΑΪτο έπαθλο του φετινού «Survivor» να δοθεί στον Σταύρο Φλώρο που ακρωτηριάστηκε ενώ συμμετείχε στα γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης, αλλά και για τη μελλοντική συνεργασία της τουρκικής εταιρίας παραγωγής με τον ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό.

«Δεν νομίζω ότι είναι από εκείνα τα γεγονότα τα οποία μπορεί να απειλήσουν μία τόσο επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία. Η διαχείριση για μένα -επιμένω- ότι ήταν λίγο περίεργη. Δηλαδή δεν δίνεις το έπαθλο σε κάποιον ο οποίος έχασε τα πόδια του. Μου κλωτσάει άσχημα.

Από εκεί και ύστερα, περαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όταν βάζουμε κάπου την υπογραφή μας και λέμε ότι κάποιος δεν έχει ευθύνη για κάτι, αυτό στερεί πλήρως την άλλη πλευρά».