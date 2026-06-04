Η πιο ζεστή άνοιξη από το... 1900 - Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη Γαλλία, τι λένε οι ειδικοί

Η Γαλλία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Météo-France, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη τάση ανόδου των θερμοκρασιών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα και συνολικά στην Ευρώπη. Η μέση θερμοκρασία για το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου διαμορφώθηκε στους 13,8 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1,7 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τα προηγούμενα θερμά ρεκόρ της άνοιξης του 2011 και του 2020.

Καθοριστικό ρόλο στο νέο ιστορικό υψηλό έπαιξε το ισχυρό κύμα ζέστης που έπληξε τη Γαλλία στα τέλη Μαΐου. Οι θερμοκρασίες κινήθηκαν σε επίπεδα ασυνήθιστα για την εποχή, με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία να κάνει λόγο για πλήθος μηνιαίων ρεκόρ. Η παρατεταμένη ζέστη, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες βροχοπτώσεις, οδήγησε επίσης σε σημαντική ξήρανση των εδαφών μέχρι το τέλος της άνοιξης.

La France a connu son printemps le plus chaud jamais enregistré, selon Météo-France https://t.co/O7dQqu2zgD — Europe 1 (@Europe1) June 2, 2026

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη Νορβηγία, όπου το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η φετινή άνοιξη ήταν η θερμότερη από την έναρξη των μετρήσεων το 1901. Οι μέσες θερμοκρασίες κινήθηκαν 2,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον εποχικό μέσο όρο, με τη μεγαλύτερη απόκλιση να καταγράφεται στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Φωτ.: Reuters

Συναγερμός για την Αρκτική

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα δεδομένα από το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό Ωκεανό, όπου οι θερμοκρασίες του Απριλίου βρέθηκαν αισθητά πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτές τις αποκλίσεις στην ταχύτερη θέρμανση της Αρκτικής, που συνδέεται με τη μείωση των θαλάσσιων πάγων και της χιονοκάλυψης. Η ευρύτερη εικόνα ενισχύει την επιστημονική εκτίμηση ότι η Ευρώπη είναι σήμερα η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος του πλανήτη, όπως δείχνουν και τα στοιχεία του Copernicus.

Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για αυξημένη πιθανότητα επιστροφής του φαινομένου Ελ Νίνιο μέσα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του WMO, την οποία επικαλείται το Reuters, υπάρχει 80% πιθανότητα να αναπτυχθούν συνθήκες Ελ Νίνιο στο διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου και 90% πιθανότητα το φαινόμενο να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο.

Φωτ.: Reuters

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, σε συνδυασμό με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, ένα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πιο έντονους καύσωνες, ξηρασίες και ακραίες βροχοπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες που καταγράφονται ήδη στην Ευρώπη αντιμετωπίζονται ως ακόμη ένα ανησυχητικό σήμα για τη νέα κλιματική πραγματικότητα που διαμορφώνεται.