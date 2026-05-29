Η πρώτη πανελλαδική έρευνα με πρόθεση ψήφου για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Σε πλήρη αναδιάταξη βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας, με τις νέες κομματικές πρωτοβουλίες να προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στις μέχρι τώρα ισορροπίες. Το FLASH, σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων ALCO, παρουσιάζει την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 14:00 το μεσημέρι την πρώτη μεγάλη πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης που αποτυπώνει ανάγλυφα το νέο τοπίο.

Η πρώτη μέτρηση για Τσίπρα και Καρυστιανού



Το μεγάλο ενδιαφέρον της συγκεκριμένης δημοσκόπησης εστιάζεται στην πρώτη επίσημη καταγραφή της δυναμικής που αναπτύσσουν οι νεοσύστατοι πολιτικοί φορείς.

Η ALCO βάζει στο «μικροσκόπιο» της πρόθεσης ψήφου τόσο τον νέο κομματικό σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, όσο και την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού , αποκαλύπτοντας από ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων αντλούν δυνάμεις και σε ποιους προκαλούν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Τη συνολική εικόνα και τα πολιτικά συμπεράσματα παρουσιάζει ο Σπύρος Μουρελάτος. Την επιστημονική ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων κάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος.