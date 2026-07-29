Με αιχμηρό ύφος τοποθετήθηκε η Σαμπρίνα για μια συνήθεια που, όπως είπε, συναντά όλο και πιο συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη βρίσκει κάθετα αντίθετη.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ενόχλησή της για όσους επιλέγουν να κάνουν δημόσιες αναρτήσεις, αλλά έχουν απενεργοποιήσει τα σχόλια ή επιτρέπουν την προβολή τους μόνο σε φίλους.

«Δεν έχω πιο εκνευριστικό...»

Η Σαμπρίνα ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να κατανοήσει τη συγκεκριμένη τακτική, τονίζοντας ότι όταν κάποιος επιλέγει να εκφράζεται δημόσια, θα πρέπει να είναι έτοιμος να ακούσει και τις απόψεις των άλλων.

«Δεν έχω πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση με κλειστά σχόλια ή μόνο για φίλους», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως όσοι θέλουν να απευθύνονται αποκλειστικά στον στενό τους κύκλο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ιδιωτικές αναρτήσεις.

«Αν θέλετε να τα λέτε με τους φίλους σας και να αυτοθαυμάζεστε και να λέτε ότι είμαστε καταπληκτικοί που μπορεί και οι φίλοι σας να μην συμφωνούν, το πιθανότερο κάντε μια ανάρτηση μόνο για φίλους να σχολιάζετε και να αυτοθαυμάζεστε», ανέφερε.

«Τα σχόλια πρέπει να είναι ανοιχτά»

Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από τη δυνατότητα σχολιασμού, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος.

«Όταν κάνετε δημόσια ανάρτηση τα σχόλια πρέπει να είναι ανοιχτά», σημείωσε, επιμένοντας πως δεν γίνεται κάποιος να εκφράζει δημόσια την άποψή του, αλλά να μη δίνει στους άλλους το δικαίωμα να απαντήσουν.

Μάλιστα, σε ακόμη πιο έντονο ύφος, πρόσθεσε: «Δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαλ@@@ες σας και να μη θέλετε απαντήσεις», ενώ έκλεισε το βίντεο της αφήνοντας αιχμές για όσους όπως είπε επικαλούνται τη δημοκρατία, αλλά δεν αποδέχονται τον αντίλογο όταν δημοσιεύουν τις απόψεις τους στα social media.

«Φαντάζομαι ότι είστε πολύ δημοκρατικοί στη ζωή σας, έχετε τη δημοκρατία πολύ μέσα σας, να τη βιώνετε και να την εφαρμόζετε παντού».

«Όπου βλέπω τέτοιες αναρτήσεις τα συγκεκριμένα άτομα νομίζω ότι… Καταλαβαίνετε τι νομίζω…» είπε κλείνοντας.