Η τηλεργασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χωρισμού, δείχνει νέα μελέτη

Η εργασία από το σπίτι έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μια νέα πραγματικότητα για εκατομμύρια εργαζόμενους, προσφέροντας ευελιξία και καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η τηλεργασία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ακόμη και τις ερωτικές σχέσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο χωρισμού.



Οι ερευνητές, βασιζόμενοι στη θεωρία των ορίων μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, διαπίστωσαν ότι καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο οι σύντροφοι αντιλαμβάνονται τον διαχωρισμό εργασίας και σπιτιού. Όταν οι προτιμήσεις τους διαφέρουν σημαντικά ή όταν και οι δύο επιθυμούν αυστηρό διαχωρισμό των δύο αυτών κόσμων, η εργασία από το σπίτι μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγκρουση ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.



Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Journal of Organizational Behavior, η συνεχής αυτή πίεση φαίνεται να μειώνει τον χρόνο και την ψυχική ενέργεια που απαιτούνται για τη διατήρηση της συναισθηματικής εγγύτητας μέσα στη σχέση. Ως αποτέλεσμα, οι σύντροφοι βιώνουν εντονότερα αισθήματα μοναξιάς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σκέψεις για διάλυση της σχέσης.



Τα συμπεράσματα προέκυψαν από δύο διαχρονικές μελέτες στη Γερμανία, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 1.700 εργαζόμενοι που ζούσαν σε ζευγάρια με διπλές πηγές εισοδημάτων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τηλεργασία δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις για όλους. Για ορισμένα ζευγάρια λειτουργεί θετικά, ενισχύοντας την καθημερινή συμβίωση, ενώ για άλλα μπορεί να αποτελέσει πηγή έντασης και συναισθηματικής απομάκρυνσης.



Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί μόνο ένα εργασιακό μοντέλο, αλλά μια συνθήκη που επηρεάζει συνολικά τη δυναμική του ζευγαριού. Η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι σύντροφοι έχουν συμβατές προσδοκίες και μπορούν να θέσουν σαφή όρια ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική τους ζωή.