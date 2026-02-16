Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Αίτημα αναβολής σε νέους γιατρούς λόγω ειδικότητας

Ο ΙΣΑ - Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, επανερχόμενος στο σοβαρό θέμα αναφορικά με την χορήγηση αναβολής για κάθε ιατρό που βρίσκεται σε αναμονή για την έναρξη ή ολοκλήρωση για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας που έχει επιλέξει.

Στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ως εκπρόσωπος του ιατρικού σώματος, ύστερα από την επικοινωνία του Προέδρου του Ι.Σ.Α. κ. Γιώργου Πατούλη με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Θανάση Δαβάκη στις 20.01.2026, επανέρχεται στα ζητήματα που έχουν ανακύψει μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν. 5265/2026), σύμφωνα με τον οποίο, οι γιατροί παύουν να λαμβάνουν αναβολή στράτευσης μετά τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, είναι μείζονος σημασίας και έχει οδηγήσει πολλούς νεαρούς συναδέλφους μας σε απόγνωση. Πολλοί ετοιμάζονται ήδη να αναχωρήσουν για το εξωτερικό.

Πρόκειται αφενός για τους συναδέλφους που έχουν ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας και κινδυνεύουν να αναγκαστούν να τη διακόψουν πριν την ολοκληρώσουν, και αφετέρου για εκείνους που είναι σε αναμονή για την έναρξη ειδικότητας και βρίσκονται πλέον στον αέρα.

Όταν ο νομοθέτης αναγνωρίζει το δικαίωμα αναβολής για τον υποψήφιο διδάκτορα, δεν θα έπρεπε να παραγνωρίζει ότι για τους ιατρούς η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας αποτελεί, ιδίως σήμερα στην εποχή της πλήρους εξειδίκευσης της ιατρικής, μέρος των βασικών σπουδών για κάθε ιατρό.

Πρόκειται ασφαλώς για μία απρόοπτη, αιφνίδια νομοθετική ανατροπή για τους ιατρούς, χωρίς επιπλέον να είναι σαφές ποια είναι η ακριβής έννοια της διάταξης του άρθρου 242 παρ. 7 του Ν. 5265/2026 που ορίζει ότι: «Όσοι μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν λάβει αναβολή κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005, πλην του άρθρου 25 του νόμου αυτού, διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις.».

Ο ΙΣΑ καταλήγει με το αίτημα για την επανεξέταση του ζητήματος για τη χορήγηση αναβολής για κάθε ιατρό που βρίσκεται σε αναμονή για την έναρξη ή ολοκλήρωση για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας που έχει επιλέξει.