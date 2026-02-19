Ηλίας Βρεττός: 8 χρόνια μετά το τροχαίο του - «Δεν ξεχνώ, αλλά προχωρώ»

Ήταν 19 Φεβρουαρίου 2018 όταν ο Ηλίας Βρεττός είχε ένα σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη και τα πόδια του.

Σήμερα, 8 χρόνια μετά, ο τραγουδιστής θυμήθηκε εκείνη την ημέρα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή και με ανάρτηση που έκανε στο Instagram μοιράστηκε μαζί μας μερικές φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές μετά τα χειρουργεία του.

Στη μία φωτογραφία ο Βρεττός εμφανίζεται σε αναπηρικό καροτσάκι, την ημέρα που πήρε εξιτήριο, να κάνει το σήμα της νίκης, γιατί όντως τα είχε καταφέρει και έπειτα μια άλλη φωτογραφία που -όρθιος πια- κάνει δηλώσεις στις κάμερες αποδεικνύοντας πως, αν και χρειάζεται φυσικοθεραπείες, θα γίνει εντελώς καλά!

«Όλα μοιάζουν σαν χθες»

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε μαζί μας τα συναισθήματα, αλλά και τις σκέψεις για το τότε, αλλά και για το σήμερα. Μάλιστα δεν παρέλειψε να κάνει μια αναφορά και στην Αγία Φιλοθέη που γιορτάζει σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, γιατί πιστεύει πως εκείνη ήταν που τον προστάτεψε και τον έσωσε!

«8 χρόνια πριν και όλα μοιάζουν σαν χθες. Η Αγία Φιλοθέη πάντα να μας σκεπάζει αδέρφια. Δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ. Υ.Γ. Με συγκινεί αφάνταστα που μου στέλνετε τόσα μηνύματα για ευχές κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αυτό για μένα θα πει πραγματική αγάπη», έγραψε στη δημοσίευσή του.