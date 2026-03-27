Βρεττός για επίθεση που δέχτηκε: «Προσπάθησα να μην βγει το θέμα, για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου»

Για την επίθεση που δέχτηκε πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο, από θαμώνα νυχτερινού μαγαζιού στο οποίο εργαζόταν μίλησε ο Ηλίας Βρεττός στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star». «Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχει λήξει. Και όταν κάτι έχει λήξει, δεν είναι ανάγκη να το εξηγούμε, να δίνουμε λεπτομέρειες, γιατί όλο αυτό συνεχίζει, ανακυκλώνεται και δεν μου αρέσει αυτού του είδους η δημοσιότητα, δεν μου αρέσει αυτού του είδους ο θόρυβος. Το θεώρησα αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε στη δημοσιότητα και μου έκανε εντύπωση που έκανε και αρκετές μέρες να βγει, να πω την αλήθεια».

«Τα πράγματα παίρνουν την έκταση που τους δίνεις»

«Πολύ ειλικρινά προσπάθησα να μην βγει το θέμα, ακριβώς για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου άνθρωποι. Την ημέρα που βγήκε λοιπόν, μου ήταν αρκετά δυσάρεστο. Όχι για εμένα, στενοχωρήθηκα που ανησύχησαν οι δικοί μου άνθρωποι. Ξαφνικά με έπαιρναν όλοι, γνωστοί και φίλοι, με έναν τέτοιο βαρύ τίτλο, που δικαίως έδωσαν οι εκπομπές.

Τα πράγματα παίρνουν την έκταση που τους δίνεις. Γι’ αυτό είμαι τόσο εγκρατής στις δηλώσεις μου, γι’ αυτό δεν θέλω να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Θεωρώ, ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει ένας άνθρωπος να κάνει μια βαρύγδουπη δήλωση και αύριο να παίζει παντού. Μπορώ να αρχίσω να σου λέω τώρα τι ακριβώς έγινε, και αύριο να το παίζουν και μεθαύριο να το ξαναλένε. Μου αρέσει να κρατάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, τη θετική όψη του νομίσματος. Και αυτό είναι που μου μένει από όλη αυτή την ιστορία: η αγάπη και το ενδιαφέρον σας και σας ευχαριστώ».