Ηλίας Βρεττός: «Η Αναστασία ήταν σε άλλη φάση της ζωής της - Έκανα τα πάντα για να την κερδίσω»

Ο Ηλίας Βρεττός ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Unblock» της Ελίνας Παπίλα και εξομολογήθηκε τα πάντα για την προσωπική του ζωή με την Αναστασία Δεληγιάννη, το πώς γνωρίστηκαν και έγιναν τελικά ζευγάρι, αλλά και το πώς της έκανε πρόταση γάμου. «Είμαι ήρεμος στην προσωπική μου ζωή τα τελευταία 6 χρόνια με την Αναστασία και τα τελευταία 3 ως παντρεμένος.

Για έναν άντρα, το να έχει λύσει το προσωπικό του είναι μια πολύ γερή βάση στην οποία μπορεί να χτίσει όλα τα υπόλοιπα. Όταν είσαι ελεύθερος αναλώνεσαι πάρα πολύ στο να ψάξεις την ιδανική σύντροφο, αυτό σου τρώει πάρα πολύ ενέργεια η οποία θα μπορούσε να διοχετευτεί αλλού. Έχουμε μια σχέση καρδιάς και μια ωραία υγιή σχέση, έχω μια πολύ καλή βάση σαν άντρας και γι’ αυτό αισθάνομαι ήρεμος, για να μπορώ να κάνω όλα τα υπόλοιπα».

Η γνωριμία

«Με την Αναστασία γνωριστήκαμε όταν δούλευε εκείνη σε ένα μαγαζί εστίασης. Για τέσσερα χρόνια έβλεπα ένα ωραίο κορίτσι και ρώταγα για εκείνη, δεν ήμουν σε μοναστήρι, εγώ έκανα τη ζωή μου και εκείνη τη δική της. Πήγαινα στο μαγαζί και έβλεπα μια ωραία κοπέλα.

Τον πρώτο χρόνο, είχα έναν φίλο μου εκεί στο μαγαζί και τον ρώταγα, μου έλεγε κάθε φορά που τον ρωτούσα ότι “Άσ’ το το κορίτσι είναι αλλού”. Τον τέταρτο χρόνο του λέω “Ό,τι και να γίνεται εγώ θα κάνω την προσπάθειά μου”. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσω την Αναστασία, ήταν σε μια άλλη φάση της ζωής της εκείνη την περίοδο.

Νομίζω ότι ως άντρας έκανα τα πάντα για να την κερδίσω. Τη διεκδίκησα και βεβαίως ήμουν και εγώ τότε σε ένα timing ότι θέλω να βρω έναν σωστό άνθρωπο. Ήμουν αμέσως μετά το τρακάρισμα και το ατύχημα που είχα, είχε ξελαμπικάρει τελείως το κεφάλι μου και είχα συνειδητοποιήσει ότι στο προσωπικό επίπεδο πρέπει να σταματήσω τελείως να σκορπίζομαι, πρέπει να μείνω μόνος μου για να δώσω την ευκαιρία και στον εαυτό μου και σε έναν σωστό άνθρωπο να έρθει στη ζωή μου. Γενικά είμαι πολύ παραδοσιακός άντρας και πάντα όταν ήθελα να φλερτάρω μια γυναίκα το έκανα πρόσωπο με πρόσωπο».

Η πρόταση γάμου

«Εκείνη τη μέρα η Αναστασία είχε γενέθλια και δεν ήθελα να το κάνω σε δημόσια θέα επειδή ήταν μια καινούργια σχέση, ήθελα να το κάνω προστατευμένα. Είχα φτιάξει το σπίτι μου με μπαλόνια, τούρτες και τα σχετικά. Την περίμενα στο σπίτι, είχα ντυθεί καλά, είχα αγοράσει και μια τούρτα που ήταν μια καρδιά και έγραφε πάνω “Will you…;” οπότε της λέω “Αγάπη μου να σβήσουμε την τούρτα”, και αυτή αναρωτήθηκε.

Γυρνώντας πίσω να με δει εγώ ήμουν στα γόνατα και της είπα αυτά που ήθελα να της πω. Ήμουν πάντα ρομαντικός, αλλά στην Αναστασία μου βγήκε λίγο παραπάνω, τα είπα ωραία. Δεν είχα κάνει πρόβα. Της λέω “Δεν ξέρω πότε, ξέρω ότι είσαι η γυναίκα της ζωής μου και σου δίνω αυτό το δαχτυλίδι τώρα γιατί κάποια στιγμή στο μέλλον θα σε παντρευτώ, οπότε σ’ το δίνω τώρα για να ξέρεις ότι ήξερα από την αρχή ότι θα είσαι η γυναίκα της ζωή μου”. Και πραγματικά παντρευτήκαμε μετά από 3,5 χρόνια».